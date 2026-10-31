Đại biểu Quốc hội trẻ em quan tâm giải pháp bảo vệ thiếu nhi trên không gian mạng

Chiều 30/10, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt, tập huấn đại biểu trẻ em tỉnh tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III năm 2026.

Anh Y Lê Pas Tơr - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phát biểu tại chương trình.

Chương trình góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng và tạo cơ hội để các đại biểu trẻ em phát huy vai trò, trách nhiệm, đại diện cho tiếng nói của thiếu nhi địa phương tại phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III, năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, anh Y Lê Pas Tơr - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Đắk Lắk mong muốn các đại biểu thiếu nhi phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, tự tin mang những tâm tư, nguyện vọng và khát vọng của thiếu nhi Đắk Lắk đến với diễn đàn cấp quốc gia. Đồng thời thể hiện hình ảnh đẹp của thiếu nhi Đắk Lắk thông qua tác phong, lời nói, tinh thần đoàn kết, kỷ luật.

Tại chương trình, các đại biểu thiếu nhi chia sẻ nhiều vấn đề quan tâm liên quan đến quyền và sự phát triển toàn diện của trẻ em. Trong đó, tập trung vào các giải pháp bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ trên không gian mạng, trang bị kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc, bảo vệ dữ liệu cá nhân và sử dụng Internet an toàn; xây dựng môi trường học đường thân thiện, không có bạo lực...

Đại biểu thiếu nhi báo cáo nội dung, chương trình hành động chuẩn bị cho phiên họp giả định.

Các em cũng đề xuất mở rộng cơ hội để trẻ em tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng; quan tâm hỗ trợ trẻ em vùng khó khăn, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện học tập, phát triển, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong khuôn khổ chương trình, ông Phạm Đức Hạnh -Trưởng phòng công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk giới thiệu khái quát về chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Bên cạnh đó, hướng dẫn những kỹ năng cần thiết để tham gia thảo luận, trình bày ý kiến và thể hiện quan điểm tại phiên họp.

Dịp này, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã gửi tặng những phần quà động viên các đại biểu thiếu nhi.