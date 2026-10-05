Đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp xúc với cử tri Đơn vị bầu cử số 3: Cử tri kiến nghị xử lý nghiêm vấn nạn 'rác mạng'

"Rác mạng" đầu độc thế hệ trẻ

Chương trình làm việc ngày 02/10, Tổ ĐBQH số 3, Đoàn ĐBQH TPHCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI tại P.Tân Hiệp và P.Tân Đông Hiệp; hội nghị được truyền hình trực tiếp đến các điểm cầu xã, phường thuộc đơn vị bầu cử số 3 (P.Vĩnh Tân, P.Tân Khánh, P.Dĩ An, P.Hiệp Bình và P.Tam Bình). Tham dự hội nghị có ĐBQH, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM (CATP); ĐBQH Lê Văn Khảm, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; cùng đại diện lãnh đạo các địa phương và đông đảo cử tri thuộc Đơn vị bầu cử số 3.

Một trong những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm là tình trạng nội dung độc hại, phản cảm, lệch chuẩn xuất hiện trên không gian mạng. Cử tri Nguyễn Văn Bình và Trần Trọng Ánh (P.Tân Đông Hiệp) phản ánh, một số cá nhân, hội nhóm sử dụng ngôn từ tục tĩu, xúc phạm danh nhân, xuyên tạc các vấn đề lịch sử, văn hóa, thậm chí lợi dụng những khác biệt vùng miền để kích động chia rẽ. Cử tri kiến nghị tăng cường quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên không gian mạng; đồng thời nghiên cứu những giải pháp căn cơ nhằm bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trước các nội dung độc hại.

Bên cạnh đó, tình trạng một số đối tượng được gọi là "giang hồ mạng" có hành vi tuyên truyền, cổ xúy lối sống bạo lực, cùng việc trẻ vị thành niên tiếp xúc quá mức với game bạo lực và mạng xã hội, có thể tác động tiêu cực đến nhận thức, hành vi. Từ thực tế này, cử tri đề nghị tăng trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới trong việc phát hiện, ngăn chặn và gỡ bỏ nội dung độc hại; nghiên cứu giải pháp xác thực độ tuổi, kiểm soát thời gian sử dụng mạng xã hội, game đối với trẻ em. Cử tri cũng đề xuất, tăng cường giáo dục kỹ năng làm cha mẹ, tạo thêm sân chơi, không gian thể thao lành mạnh để thanh thiếu niên có môi trường phát triển phù hợp. Ngoài vấn nạn "rác mạng", thực trạng lừa đảo qua mạng viễn thông vẫn tiếp tục diễn ra với chiều hướng hoạt động tinh vi cũng được đông đảo cử tri đưa ra luận bàn. Từ đây, cử tri cho rằng, Quốc hội cần kiến nghị, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội; nâng cao khả năng cảnh báo sớm và phối hợp giữa cơ quan chức năng, ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông và các nền tảng số.

ĐBQH Tạ Văn Đẹp và ĐBQH Lê Văn Khảm tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 3 trước thềm Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Về ANTT, cử tri Nguyễn Văn Bình (P.Tân Đông Hiệp) bày tỏ sự ghi nhận trước kết quả phòng, chống tội phạm cướp giật, trộm cắp trên địa bàn TPHCM. Đồng thời, cử tri đề nghị CATP tiếp tục duy trì các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, kết hợp tuần tra công khai và hóa trang để chủ động phòng ngừa. Từ thực tế tại các khu chung cư, cử tri Nguyễn Huy Hoàng (P.Tam Bình) đề nghị lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ hơn với chính quyền cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cư dân.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến tập trung vào những vấn đề dân sinh. Cử tri các phường: Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Tam Bình đề nghị Thành phố nghiên cứu tháo gỡ các vướng mắc kéo dài trong cấp giấy chứng nhận nhà, đất; giải quyết dứt điểm các tranh chấp đất đai; hoàn thiện quy định về đất sử dụng đa mục đích, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đối với chính sách dành cho lực lượng hoạt động tại khu phố cũng được cử tri Trần Thị Nga (P.Tân Đông Hiệp) quan tâm và kiến nghị. Bà Nga nói, mức hỗ trợ đối với cán bộ khu phố kiêm nhiệm nhiều chức danh chưa tương xứng khối lượng công việc. Bên cạnh đó, cử tri Nguyễn Thu Hải (cùng P.Tân Đông Hiệp) đề nghị xem xét vai trò, chế độ đối với các tổ chức hội ở cơ sở, nhất là Hội Người cao tuổi, Chữ thập đỏ.

Một vấn đề khác được cử tri đặc biệt quan tâm là tình trạng thiếu sách giáo khoa. Cử tri đề nghị làm rõ nguyên nhân, có giải pháp bảo đảm nguồn cung, tránh để học sinh và phụ huynh tiếp tục gặp khó khăn vào đầu năm học. Cử tri cũng kiến nghị nâng cao hiệu quả tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo; tăng cường tiếp xúc trực tiếp giữa ĐBQH với Nhân dân; đồng thời phản ánh một số vấn đề liên quan dữ liệu thuế, lộ trình chuyển đổi xe xăng sang xe điện và ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1K.

ĐBQH tiếp thu, phân loại kiến nghị, chuyển đúng cơ quan giải quyết

Tiếp thu các ý kiến, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp cho biết, các kiến nghị của cử tri sẽ được phân loại để chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền. Những vụ việc cụ thể ở địa phương sẽ được tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết và có văn bản trả lời; những vấn đề thuộc chính sách chung sẽ được chuyển đến cơ quan Trung ương, Thành phố; những vấn đề lớn, cấp thiết sẽ được tổng hợp để đưa vào chương trình nghị sự của Quốc hội. Đối với phản ánh liên quan đến một dự án chung cư tại P.Tam Bình mà cử tri ý kiến, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp đã lập tức đề nghị CAP.Tam Bình khẩn trương phối hợp kiểm tra, làm rõ các vấn đề được cử tri phản ánh. Về tình trạng thiếu sách giáo khoa, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp đánh giá đây là vấn đề thiết thực, cần được đưa vào hoạt động thảo luận, chất vấn tại Quốc hội để có giải pháp ổn định, không để tái diễn tình trạng thiếu sách giáo khoa vào đầu năm học.

ĐBQH, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe và chuyển các kiến nghị chính đáng của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết

Tại phần trả lời giải trình kiến nghị của cử tri, ĐBQH Lê Văn Khảm cho biết, toàn bộ kiến nghị của cử tri sẽ được Tổ ĐBQH số 3 tổng hợp, phân loại và chuyển đến Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương và cơ quan có thẩm quyền để xem xét. Đối với nhóm vấn đề đất đai, trong đó có bảng giá đất và nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất, ông Lê Văn Khảm cho biết đây là những nội dung thực tiễn cần được tiếp tục nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện pháp luật về đất đai.

Về chính sách đối với cán bộ cơ sở và lực lượng hoạt động tại khu phố, ông Lê Văn Khảm nhìn nhận mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã làm thay đổi khối lượng và yêu cầu công việc ở cơ sở. Những phản ánh về mức hỗ trợ chưa tương xứng sẽ là cơ sở để các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu trong quá trình điều chỉnh chính sách tiền lương, phụ cấp. Liên quan đến sách giáo khoa, ông Lê Văn Khảm cho biết Ủy ban của Quốc hội đã tổ chức làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo để làm rõ nguyên nhân, giải pháp bảo đảm nguồn cung, đồng thời xem xét cả những vấn đề về nội dung, ngôn ngữ, hình ảnh trong sách. Về lừa đảo trên không gian mạng, ĐBQH đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt lưu ý việc cơ quan Công an không giải quyết các vụ việc cụ thể với người dân qua điện thoại theo cách yêu cầu cung cấp thông tin, chuyển tiền.

Cử tri P.Tân Hiệp dành sự quan tâm, theo dõi giải trình của các ĐBQH

Khi phát sinh nghi vấn, người dân cần trực tiếp xác minh với cơ quan chức năng. Đối với vấn đề "rác mạng", ông Lê Văn Khảm cho rằng cần tiếp tục tăng cường quản lý những nội dung văn hóa, nghệ thuật, bài hát và thông tin không phù hợp trên môi trường mạng, nhất là những nội dung có khả năng tác động tiêu cực đến trẻ em.

Những vấn đề về ngập nước, hạ tầng đô thị cũng được ghi nhận. Ý tưởng xây dựng các công trình ngầm chứa nước mưa cần được nghiên cứu trên cơ sở điều kiện địa hình, kỹ thuật và nguồn lực đầu tư; đồng thời các giải pháp chống ngập phải tính đến tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu. Theo báo cáo của Đoàn ĐBQH TPHCM, sau Kỳ họp thứ nhất, Đoàn đã phối hợp tổ chức 168 cuộc tiếp xúc cử tri, với hơn 20.050 cử tri tham dự và 446 lượt ý kiến. Các kiến nghị được phân thành 97 nhóm thuộc thẩm quyền Trung ương và 284 nhóm thuộc thẩm quyền Thành phố; Đoàn đã tiếp nhận 33 văn bản trả lời của Trung ương và 50 văn bản của Thành phố, đồng thời tiếp tục theo dõi những nội dung chưa được giải quyết.

Tập trung sửa luật, tháo gỡ điểm nghẽn từ thực tiễn Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra từ ngày 17/10 đến 20/11/2026, chia thành hai đợt. Quốc hội dự kiến xem xét 45 dự án luật, nghị quyết, trong đó thông qua 43 dự án luật và cho ý kiến 2 dự án luật; đồng thời xem xét nhiều nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công, giám sát và chất vấn. Để chuẩn bị cho kỳ họp, Đoàn ĐBQH TPHCM đã tổ chức 15 hội nghị lấy ý kiến đối với 34 dự án luật và tiếp tục tổ chức các hội nghị, hội thảo đối với những dự án còn lại. Công tác tiếp xúc cử tri được xác định là một nhiệm vụ quan trọng, qua đó tập hợp những vấn đề phát sinh từ thực tiễn để các ĐBQH tiếp thu, chuyển tải vào quá trình xây dựng pháp luật và hoạt động giám sát của Quốc hội.