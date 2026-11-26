Chiều 26-11, đồng chí Đàng Thị Mỹ Hương - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa cùng các đại biểu Quốc hội: Thiếu tướng Vũ Đại Dương - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân; ông Bùi Mạnh Cường - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri phường Phan Rang sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh buổi tiếp xúc.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri tại những đợt tiếp xúc trước.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị.

Cử tri phường Phan Rang kiến nghị các cấp, ngành quan tâm quản lý, sử dụng hiệu quả các trụ sở làm việc dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, tránh lãng phí tài sản công; tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hưởng chế độ trợ cấp hưu trí; có giải pháp khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường trên địa bàn; tăng cường quản lý, giám sát hoạt động nuôi chim yến trong khu dân cư. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị quan tâm đầu tư, nâng cấp tuyến đường vào Phước Nhơn; đặt tên đường đối với tuyến đường từ ngã ba đi Từ Tâm đến Phước Dinh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống các hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Lãnh đạo phường Phan Rang trả lời các kiến nghị của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo địa phương đã trực tiếp trả lời, giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Đàng Thị Mỹ Hương phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Đàng Thị Mỹ Hương ghi nhận, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri; đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng quan tâm xem xét, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân phản ánh. Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền của địa phương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

DẠ NGUYỆT