Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri 3 xã: Tân Hưng, Sông Đốc, Nguyễn Việt Khái

Tham dự tại điểm cầu Tòa nhà Quốc hội có đồng chí Phan Chí Hiếu, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 4 điểm cầu tại Tòa nhà Quốc hội và các xã Tân Hưng, Sông Đốc, Nguyễn Việt Khái, với 280 cử tri tham dự.

Tại điểm cầu xã Tân Hưng có Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Nguyễn Duy Thanh, Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; cùng đại diện các sở, ngành tỉnh và 280 cử tri tại 3 điểm cầu.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại điểm cầu xã Tân Hưng.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Thanh, Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Duy Thanh thông tin đến cử tri những nội dung liên quan đến các kỳ họp Quốc hội.

Đồng thời, thông tin kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã sau khi tinh giản biên chế; đối với người có công với cách mạng; cán bộ, công chức và người lao động ở cơ sở sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp...

Tại hội nghị, các đại biểu Quốc hội tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Liên quan đến công tác vận hành bộ máy chính quyền địa phương, cử tri xã Tân Hưng đề xuất tăng số lượng biên chế cho công chức tại Trung tâm công ích. Đồng thời, bổ sung chế độ trợ cấp, chính sách ưu đãi đối với viên chức xã.

Cử tri Biện Quốc Cường, ấp Cái Giếng, xã Tân Hưng, đề xuất tăng số lượng biên chế, bổ sung chế độ trợ cấp cho viên chức làm việc tại Trung tâm công ích cấp xã.

Cử tri xã Sông Đốc đề nghị tỉnh xem xét lại một số dự án chậm triển khai. Cử tri xã Nguyễn Việt Khái phản ánh chất lượng một số công trình giao thông, công trình sử dụng vốn Nhà nước chưa bảo đảm, nhanh xuống cấp.

Nhiều cử tri đặt vấn đề về đầu tư, nâng cấp lộ giao thông nông thôn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông, kết nối các địa bàn, phát triển kinh tế.

Cử tri Đỗ Cao Bằng, ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng, kiến nghị đầu tư xây dựng lộ giao thông nông thôn.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị đầu tư trang thiết bị, nhân lực y tế để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh từ cơ sở; phản ánh tình trạng thiếu sách giáo khoa; tình trạng ô nhiễm môi trường tại các chợ, tuyến sông... chưa có giải pháp khắc phục.

Cử tri Trần Quốc Kỳ, ấp Tân Bửu, xã Tân Hưng, đề cập các vấn đề trên lĩnh vực giáo dục, y tế.

Ngoài ra, những thắc mắc về tiền điện tăng cao, vấn đề an toàn điện; đề xuất tăng cường xử lý tình trạng vi phạm giao thông đường thuỷ; chính sách hỗ trợ đối với cựu chiến binh, người cao tuổi và giải quyết hồ sơ, thủ tục liên quan đến người có công cũng được cử tri đặt ra tại hội nghị.

Ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, trả lời ý kiến của cử tri liên quan đến lộ nông thôn, kế hoạch bảo tồn sân chim Chà Là.

Từ các ý kiến của cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận, tổng hợp, chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét. Đồng thời, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội, các sở, ngành, địa phương cũng trao đổi, thông tin và trả lời những ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết.

Ông Lê Hoàng Dự, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, trả lời cử tri về tình hình cung ứng, lộ trình miễn phí sách giáo khoa cho học sinh tỉnh Cà Mau.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, trả lời và ghi nhận những kiến nghị của cử tri.