Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm

Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI:

Buổi sáng, Quốc hội nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035. Tiếp đó các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận ở hội trường về các dự án: Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về các dự án Luật.

Góp ý dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, một số ĐBQH đề nghị cần luật hóa các tiêu chí cốt lõi xác định, phân loại công trình, quy định rõ hơn trong luật các điều kiện cốt lõi về mức độ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, khả năng gián đoạn hoạt động thiết yếu và yêu cầu bảo vệ đặc biệt. Chính phủ cần quy định những danh mục cụ thể về các công trình khác có liên quan đến an ninh quốc gia như: Kho dự trữ chiến lược xăng dầu, dầu thô; trung tâm điều hành, điều độ hệ thống quốc gia. Bổ sung một số công trình trọng điểm của quốc gia như: Công trình bảo vật quốc gia, công trình liên quan đến công an, quân sự, nhà máy thủy điện, ngân hàng Nhà nước. Đây là những công trình phải có sự bố trí lực lượng cảnh vệ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối...

Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Mạnh tham gia thảo luận ở Tổ.

Thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một số ĐBQH đề nghị làm rõ phạm vi hậu kiểm, thẩm quyền, phương thức kiểm tra, trách nhiệm cung cấp hồ sơ và biện pháp xử lý khi phát hiện nghiệm thu không đúng thiết kế; tăng cường quản lý chất lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm dữ liệu được cập nhật, trách nhiệm được phân định rõ, nguồn lực kiểm tra tập trung vào công trình đông người, nhà cao tầng và cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao...

Buổi chiều, các ĐBQH tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Tiếp đó, các ĐBQH thảo luận ở tổ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035. ĐBQH tỉnh Phú Thọ thảo luận tại Tổ 12 cùng ĐBQH tỉnh Cà Mau. Thảo luận nội dung này, ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh tham gia góp ý đối với các chỉ tiêu trong các giai đoạn, đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể, rõ ràng, phù hợp hơn, tránh mâu thuẫn giữa các quy định.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Bích Ngọc tham gia thảo luận ở Tổ.

Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát tránh trùng lặp giữa các chương trình, các tiểu dự án các nội dung liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia đã triển khai trong thời gian vừa qua, đặc biệt là các nội dung liên quan đến tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đại biểu đề nghị cần quy định rõ hơn về kinh phí và công tác tổ chức thực hiện, cần phân cấp mạnh hơn nữa cho các địa phương trong quá trình thực hiện.

Góp ý nội dung này, ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc đề nghị các chỉ tiêu của chương trình, nghị quyết cần rà soát lại, đảm bảo sự liên thông và thống nhất trong từng giai đoạn. Các chỉ tiêu đã đưa ra trong các giai đoạn nối tiếp cần theo nguyên tắc tăng dần đảm bảo các chương trình, chỉ tiêu có sự thống nhất, chuyển tiếp trong từng giai đoạn để các yêu cầu nghị quyết đặt ra đúng và trúng.

Đại biểu cũng đề nghị thiết kế các chỉ tiêu trên cơ sở thực tiễn, tránh hình thức, phản ánh đầy đủ và toàn diện nhất cũng như thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc làm giảm tình hình tội phạm cũng như ma túy. Đại biểu cũng góp ý đối với một số chỉ tiêu cụ thể trong nghị quyết; vấn đề vốn đối ứng và đề nghị nghiên cứu, rà soát, xem xét, điều chỉnh, bổ sung đảm bảo các chương trình không có sự trùng lặp, thực hiện được hiệu quả.