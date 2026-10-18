Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI:

Trong chương trình, Quốc hội nghe trình bày: Tờ trình về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi); Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi); Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Tờ trình dự án Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội; Báo cáo ý kiến của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đối với nội dung dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Báo cáo thẩm tra về dự án Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội; Tờ trình Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe; Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc kết thúc việc thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Quang cảnh phiên làm việc tại hội trường.

Các ĐBQH thảo luận ở Tổ về: Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2027; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027; Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; Việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

Góp ý về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2027, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Đại Dương nêu một số vấn đề từ thực tiễn của tỉnh Phú Thọ. Đánh giá bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn những điểm nghẽn trong quá trình thực thi. Đại biểu mong các ĐBQH góp ý cụ thể những vấn đề về thể chế. Cần nghiên cứu kỹ Luật Đất đai và đẩy nhanh thời gian áp dụng luật, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, góp phần giải quyết vấn đề tăng trưởng 2 con số. Đại biểu cho rằng, mỗi việc cần xây dựng thành đề án cụ thể để triển khai, đây là cơ hội để các địa phương có thể thực hiện thành công những yêu cầu về mục tiêu tăng trưởng.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Đại Dương tham gia thảo luận ở Tổ.

Góp ý về nội dung này, ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc quan tâm vấn đề lao động việc làm và bảo hiểm xã hội (BHXH). Từ thực tế, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn như: Chất lượng và tính bền vững của việc làm còn hạn chế; lao động phi chính thức còn chiếm tỷ lệ lớn, tỷ lệ thất nghiệp đối với lực lượng thanh niên ở mức cao. Số lao động có kỹ năng cao chưa đáp ứng được nhu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong giai đoạn hiện nay; vẫn còn tình trạng chậm, nợ, trốn đóng BHXH...

Đại biểu đề nghị trong báo cáo của Chính phủ đánh giá kỹ nội dung này và có giải pháp đảm bảo tính ổn định công việc, thu nhập cho người lao động, đảm bảo nâng cao điều kiện sống cho người dân. Tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, dự báo nhu cầu nhân lực theo ngành, địa phương, vùng kinh tế để kết nối chặt chẽ giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo.

Quan tâm có lộ trình đối với các chính sách an sinh xã hội cho nhóm đối tượng lao động nền tảng. Tiến tới mọi lao động được bảo vệ quyền lợi, được đóng BHXH và có giải pháp quyết liệt hơn nữa xử lý tình trạng chậm, nợ, trốn đóng BHXH, bảo đảm quyền lợi của người lao động.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Bích Ngọc tham gia thảo luận ở Tổ.

Góp ý việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe, ĐBQH tỉnh Nguyễn Minh Tuấn cơ bản đồng tình với báo cáo và đề nghị nêu rõ việc đánh giá quy hoạch của đường Hồ Chí Minh hiện nay. Đại biểu cho rằng, trước khi xây dựng dự án, có quy hoạch lên cao tốc, nhưng quy hoạch 2 bên đường chưa đảm bảo.

Một số tuyến đường tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tai nạn giao thông lớn, ảnh hưởng đến trật tự các địa phương. Cần phải kiểm điểm, đánh giá lại quy hoạch khi xây dựng con đường này và tính toán mở rộng thêm. Đại biểu cũng đưa ra một số ý kiến góp ý tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2027, trong đó nhấn mạnh một số nội dung thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Minh Tuấn tham gia thảo luận ở Tổ.

Buổi chiều, các ĐBQH tiếp tục thảo luận về các nội dung nêu trên.