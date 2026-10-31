Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận ở hội trường về tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI:

Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh có đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các ĐBQH tỉnh dự họp.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Đại Dương và các ĐBQH tỉnh dự họp.

Quốc hội thảo luận về các nội dung: Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2027; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; Việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

Tham gia thảo luận về tình hình phát triển KT-XH, ĐBQH tỉnh Nguyễn Cao Sơn kiến nghị 4 nhóm giải pháp nhằm giảm chi phí, khơi thông đầu tư, giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026-2027.

ĐBQH tỉnh Nguyễn Cao Sơn tham gia thảo luận ở hội trường.

Đi sâu vào phân tích, đại biểu Nguyễn Cao Sơn cho rằng, hiện nay, các doanh nghiệp vẫn đang chịu sức ép rất lớn về vốn, chi phí và thị trường sức mua yếu; không có nguồn tiền để triển khai các dự án và sản xuất. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước khẩn trương chỉ đạo các ngân hàng thương mại kéo dài, mở rộng cơ chế, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đến hết năm 2027 đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do thị trường nhưng sử dụng vốn đúng mục đích, có phương án phục hồi khả thi; mở rộng quy mô, đối tượng của chương trình tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; giảm phí bảo lãnh dự thầu, phí thực hiện hợp đồng và phí trả nợ trước hạn. Đại biểu đề nghị hoàn thành hướng dẫn trong quý I/2027.

Đại biểu nêu ra vấn đề giá vật liệu, giá nhân công, nhiên liệu tăng đột biến trong khi nhiều công trình trọng điểm triển khai cùng lúc khiến nhà thầu càng làm càng lỗ. Đề nghị Chính phủ ban hành cơ chế điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây lắp đầu tư công ký trước ngày 1/7/2026 theo hướng chia sẻ rủi ro giữa ngân sách và nhà thầu. Đại biểu cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện Luật

Địa chất và Khoáng sản theo hướng đưa đất thông thường chỉ phù hợp làm vật liệu san lấp, đắp nền ra khỏi danh mục khoáng sản nhóm 4, quản lý theo pháp luật về xây dựng bằng cơ chế chấp thuận phương án khai thác có điều kiện, kiểm soát chặt vị trí, khối lượng, cao độ và nghĩa vụ hoàn thổ, vừa bảo đảm nguồn cung, vừa bảo đảm quản lý tài nguyên và môi trường.

Chỉ đạo xử lý dứt điểm thủ tục thăm dò, cấp phép khai thác và nâng công suất khai thác đối với các mỏ cát, mỏ đá làm vật liệu thông thường đã có trong quy hoạch.

Đại biểu Nguyễn Cao Sơn đồng tình với chủ trương giảm giá điện để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và đề nghị giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0% theo phương án đang được xem xét và kéo dài hỗ trợ thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với dầu điêzen, đồng bộ thời gian hỗ trợ với xăng, tạo nguồn lực phục hồi cho sản xuất, vận tải và thi công. Để giảm giá điện bền vững, cần giảm chi phí đầu tư và vận hành, có cơ chế vay ưu đãi cho các thiết bị điện nhập khẩu...

Từ những ý kiến kiến nghị qua tiếp xúc cử tri tại tỉnh, đại biểu Nguyễn Cao Sơn đề nghị Bộ Xây dựng bố trí vốn nâng cấp, mở rộng quốc lộ 12B và đường tỉnh 12B, bởi hiện nay đường hẹp, lưu lượng xe đông, thường xuyên xảy ra tai nạn. Trên quốc lộ 6, đoạn qua đèo Thung Khe cũng thường xuyên sạt lở và xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông. Vụ sạt lở tháng 12/2025 đã làm 3 người chết. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nhiều lần kiến nghị từ khóa XV, đầu tư xây dựng tuyến đường tránh qua đèo nhưng đến nay chưa được triển khai. Trước mắt, đề nghị xử lý cấp bách đá rơi, taluy và tầm nhìn tại các vị trí nguy hiểm trước mùa mưa bão 2027.

Đại biểu cũng đề nghị Chính Phủ tiếp tục bố trí vốn cho ngành điện giai đoạn 2026-2030 để đầu tư nâng cấp lưới điện trung - hạ áp khu vực điện yếu, khu vực cuối nguồn vùng lõm của tỉnh, nhằm bảo đảm chất lượng điện phục vụ sản xuất và đời sống.

Buổi chiều, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật và dự thảo Nghị quyết. Theo chương trình, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 2/11.