Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận ở hội trường về các dự án Luật

Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI:

Các ĐBQH dự Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946 - 9/11/2026). Chương trình được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tiếp đó, các ĐBQH thảo ở hội trường về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Toàn cảnh phiên thảo luận ở hội trường.

Tham gia thảo luận dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh đóng góp 5 nhóm ý kiến trọng tâm. Cụ thể, về phân cấp, phân quyền triệt để phải đi liền với kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lợi ích nhóm (tại các Điều 17, 19, 22), đại biểu ủng hộ mục tiêu xuyên suốt của lần sửa đổi này là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để cho chủ đầu tư, cắt giảm tầng nấc trung gian, tích hợp các quy trình thủ tục để rút ngắn thời gian chuẩn bị và đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, phân cấp quyền lực càng cao thì yêu cầu kiểm soát rủi ro càng phải nghiêm ngặt. Việc mở rộng mạnh mẽ các hình thức lựa chọn nhà thầu không qua cạnh tranh thực chất (chỉ định thầu, đàm phán cạnh tranh, đặt hàng) nếu thiếu vắng cơ chế hậu kiểm độc lập và hàng rào định lượng sẽ rất dễ biến tướng thành công cụ hợp thức hóa lợi ích nhóm, chia nhỏ gói thầu và nảy sinh cơ chế xin - cho mới tinh vi hơn. Do đó, đại biểu đề nghị Quốc hội và Ban soạn thảo cần rà soát, hoàn thiện lại, luật hóa và quy định chặt chẽ cụ thể hơn.

ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh thảo luận ở hội trường.

Về phòng, chống hành vi nâng khống giá dự toán và giải tỏa nỗi sợ sai, sợ hình sự hóa (Điểm d Khoản 3 Điều 14), đại biểu đề nghị Quốc hội bổ sung tiêu chuẩn pháp lý định lượng rõ ràng. Luật cần quy định rõ nguyên tắc bảo vệ cán bộ. Về tháo gỡ điểm nghẽn mua sắm trang thiết bị y tế và tiêu chí nhóm nhãn hiệu (Khoản 2 Điều 28 và Điều 35), đại biểu kiến nghị Luật phải quy định rõ trách nhiệm của Bộ Y tế trong việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật tham chiếu tương đương, công khai danh mục vật tư tương đương thay thế; cấm tuyệt đối việc đưa vào hồ sơ mời thầu các tiêu chí kỹ thuật phi chức năng nhằm triệt tiêu cạnh tranh. Đồng thời, cần đẩy mạnh hình thức đàm phán giá và mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với các loại thuốc biệt dược gốc, thiết bị y tế chuyên sâu để giảm gánh nặng chi phí cho Quỹ Bảo hiểm y tế và Nhân dân.

Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh cũng góp ý đối với cơ chế bù giá, điều chỉnh hợp đồng để bảo vệ nhà thầu và tiến độ dự án (tại các Điều 39, 41), cần quy định rõ cơ chế bắt buộc áp dụng công thức điều chỉnh giá tự động đối với các hợp đồng xây lắp kéo dài trên 12 tháng khi biến động chỉ số giá vượt ngưỡng dự phòng. Quy định rõ trách nhiệm của Bộ Xây dựng và UBND các tỉnh, thành phố phải công bố chỉ số giá xây dựng định kỳ kịp thời, phản ánh đúng thực tế biến động thị trường. Về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và giá trị pháp lý trong công tác hậu kiểm (tại các Điều 18, 55), đề nghị Quốc hội làm rõ giá trị pháp lý của các quy định này.

Góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân, ĐBQH tỉnh Nguyễn Cao Sơn góp ý một số vấn đề:

Về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc các chính sách này và quy định ngay trong Luật: Chỉ miễn thuế đối với thu nhập từ hoạt động giáo dục, đào tạo; không miễn thuế đối với lãi tiền gửi, đầu tư tài chính, cho thuê tài sản; cơ sở vi phạm cam kết hoạt động không vì lợi nhuận phải nộp lại toàn bộ số thuế đã được miễn kèm tiền chậm nộp; đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thực hiện đúng chủ trương giảm, áp dụng cho cơ sở giáo dục trong nước và chỉ thực hiện đối với phần diện tích trực tiếp phục vụ giáo dục, đào tạo.

ĐBQH tỉnh Nguyễn Cao Sơn thảo luận ở hội trường.

Đại biểu Nguyễn Cao Sơn phân tích từ thực tiễn và đề nghị ban soạn thảo cân nhắc kỹ lưỡng và sửa đổi, bổ sung chính sách về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Về thuế suất đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng, đại biểu tán thành việc thể chế hóa Nghị quyết số 21-NQ/TW, nhưng quy định nêu tại dự thảo Luật còn một số vướng mắc.

Do vậy, đại biểu đề nghị hợp nhất khoản 6 và khoản 8 Điều 7, thống nhất khái niệm với Luật Đất đai (sửa đổi); loại trừ trường hợp bất khả kháng; không trùng với tiền sử dụng đất tăng thêm; quy định rõ trách nhiệm cung cấp thông tin của cơ quan quản lý đất đai cho cơ quan thuế.

Sau các ý kiến thảo luận của các ĐBQH, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu.

Buổi chiều, các ĐBQH tiếp tục thảo luận ở hội trường về các dự án: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.