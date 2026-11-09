Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận ở hội trường về các dự án liên quan Bộ luật Lao động và trẻ em

Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI:

Buổi sáng, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 và thảo luận ở hội trường về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động và Việc xem xét, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND các cấp.

Quốc hội thảo luận ở hội trường.

Tham gia thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lưu Thị Thúy Hằng góp ý một số nội dung về sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động. Đối với việc chuyển hoạt động cho thuê lại lao động từ cơ chế cấp giấy phép sang cơ chế ký quỹ và thông báo hoạt động, đại biểu cơ bản đồng tình với định hướng cắt giảm điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp gia nhập thị trường, phù hợp với chủ trương cải cách thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, cho thuê lại lao động là quan hệ có tính chất đặc thù, vì vậy việc cắt giảm cơ chế tiền kiểm phải đi đôi với thiết lập cơ chế hậu kiểm đủ mạnh và xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Đáng lưu ý, dự thảo tuy chuyển sang cơ chế thông báo nhưng vẫn duy trì các yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện ký quỹ, thông báo hoạt động và chỉ được cho thuê lại lao động đối với một số công việc nhất định.

Đại biểu cho rằng cần làm rõ bản chất pháp lý và mục tiêu quản lý của từng yêu cầu này và đề nghị Chính phủ khi quy định chi tiết cần thiết kế đồng bộ cơ chế hậu kiểm.

ĐBQH tỉnh Lưu Thị Thúy Hằng thảo luận ở hội trường.

Về bổ sung ngày nghỉ lễ, Tết, trong đó có Ngày Tổ quốc tri ân, Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đại biểu Lưu Thị Thúy Hằng cho rằng việc quy định ngày nghỉ hưởng nguyên lương cũng tác động đến tổ chức các ngành có chế độ làm việc đặc thù, sản xuất - kinh doanh, chi phí của doanh nghiệp và thu nhập của người lao động.

Đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo và Chính phủ tiếp tục làm rõ phương án tổ chức thực hiện, nhất là cách xác định lịch nghỉ hằng năm, việc bố trí làm việc trong các lĩnh vực thiết yếu, cơ chế nghỉ bù nếu có và bảo đảm quyền lợi người lao động khi phải làm việc vào ngày nghỉ.

Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027.

Các ĐBQH tiếp tục thảo luận ở hội trường về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, ĐBQH tỉnh Lưu Thị Thúy Hằng góp ý 4 nội dung trọng tâm của dự thảo, với nguyên tắc xuyên suốt là mọi sự cải cách thủ tục hành chính đều tuyệt đối không được làm suy giảm mức độ an toàn và quyền lợi của trẻ em.

Cụ thể, về hoạt động của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em (tại các Điều 58, 56, 57), đại biểu cho rằng việc bãi bỏ hoàn toàn các điều kiện thành lập cần được Quốc hội cân nhắc kỹ và cần quy định trực tiếp trong Luật những yêu cầu cốt lõi để bảo đảm an toàn.

Về biện pháp bảo vệ khẩn cấp, tạm thời cách ly trẻ em (sửa đổi Điều 52), đại biểu đề nghị bổ sung thẩm quyền cho phép Chủ tịch UBND cấp xã hoặc cơ quan Công an áp dụng ngay biện pháp tạm thời cách ly trẻ em trong tình trạng khẩn.

Về việc bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã (sửa đổi Điều 90), đề nghị Luật cần bổ sung yêu cầu: Cán bộ được giao nhiệm vụ này phải được đào tạo, bồi dưỡng về công tác xã hội và bảo vệ trẻ em; có cơ chế phụ cấp trách nhiệm và phân bổ nguồn lực để cấp xã đủ sức thực hiện nhiệm vụ, tránh tình trạng giao việc nhưng thiếu nguồn lực.

Về phân định trách nhiệm quản lý nhà nước (sửa đổi các Điều 82, 86, 88), đại biểu Lưu Thị Thúy Hằng đề nghị cần quy định rõ trong Luật cơ chế phối hợp liên ngành quốc gia do Bộ Y tế điều phối, cùng với sự phân vai rành mạch của Bộ Công an trong việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và hệ thống tư pháp thân thiện, tránh tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.