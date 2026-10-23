Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận các dự án Luật về văn bản quy phạm pháp luật, ngân sách Nhà nước và thuế

Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI:

Quốc hội nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra về các dự án: Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); Luật Văn bản quy phạm pháp luật và Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận ở Tổ về các dự án: Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); Luật Văn bản quy phạm pháp luật; Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

ĐBQH tỉnh thảo luận ở Tổ 12 cùng ĐBQH tỉnh Cà Mau. Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì thảo luận Tổ.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Đại Dương chủ trì thảo luận ở Tổ.

Thảo luận dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc tán thành với sự cần thiết ban hành Luật. Đại biểu góp ý một số nội dung: Về quy định thứ bậc hiệu lực pháp lý của VBQPPL, đại biểu đồng tình với điểm mới của dự thảo là bổ sung quy định về thứ bậc hiệu lực pháp lý của các VBQPPL trong hệ thống VBQPPL theo hướng liệt kê các VBQPPL theo thứ bậc “từ cao đến thấp”, từ 1 đến 12 (tại Điều 4).

Đại biểu đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu bổ sung nội dung cần xác định rõ nguyên tắc áp dụng pháp luật trong trường hợp các VBQPPL cùng thứ bậc hiệu lực, khác chủ thể ban hành nhưng quy định khác nhau về cùng một vấn đề, đảm bảo các luật khi thực hiện tránh chồng chéo, gây khó khan cho việc vận dụng.

Về văn bản quy định chi tiết, quy định nội dung khác được giao và quy định thủ tục hành chính (tại điểm b, khoản 1, Điều 8), đại biểu đề nghị dự thảo xem xét vì khi cơ quan ban hành chậm, thì người dân, doanh nghiệp có thể phải chờ dù đã đáp ứng điều kiện trong luật. Khi giao quy định chi tiết, phải xác định rõ phần nào áp dụng trực tiếp, phần nào cần văn bản chi tiết mới thực hiện được. Công khai cơ quan chịu trách nhiệm, tiến độ và lý do chậm; xác định trách nhiệm người đứng đầu.

ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc thảo luận ở Tổ.

Đại biểu Đặng Bích Ngọc cũng đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số quy định tại khoản 5, Điều 9 về nội dung ban hành VBQPPL thay thế VBQPPL hiện hành; về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành nghị định điều chỉnh quy định của luật trong trường hợp khẩn cấp, cấp bách mà Quốc hội không thể họp được (tại Điều 50)

Buổi chiều, các ĐBQH tiếp tục thảo luận ở Tổ về các dự án: Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Thảo luận dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Hưng đề nghị, nghiên cứu sửa đổi Luật này hướng tới phân cấp ngân sách thay vì phân cấp quản lý ngân sách như Luật hiện hành. Đại biểu phân tích những ưu điểm của phân cấp ngân sách nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong phân phối các nguồn lực công; cải thiện hiệu quả phân bổ và cung cấp dịch vụ công...

Đại biểu cũng nêu những hạn chế của phân cấp ngân sách như: Có thể làm gia tăng bất bình đẳng giữa các địa phương; làm tăng chênh lệch kinh tế - xã hội giữa vùng miền, đô thị, nông thôn nếu thiếu cơ chế cân bằng tài chính; tăng rủi ro tham nhũng, năng lực quản lý yếu.

ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Hưng thảo luận ở Tổ.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, những hạn chế của phân cấp ngân sách nhà nước sẽ được khắc phục bằng cách điều hòa nguồn lực và chuyển giao tài chính phù hợp nhằm giảm chênh lệch phát triển giữa các địa phương; tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình để hạn chế tham nhũng và lợi ích cục bộ, đồng thời thiết lập cơ chế giám sát tài khóa hiệu quả nhằm bảo đảm sự thống nhất của ngân sách nhà nước... Đại biểu cũng góp ý điều chỉnh, bổ sung quy định tại một số Điều 9, 31, 41, 52, 65, 69 nhằm hoàn thiện dự thảo Luật.

Góp ý dự án Luật này, ĐBQH tỉnh Bùi Thanh Nam quan tâm đến hiệu quả đầu tư công. Đại biểu cho rằng, đối với dự án đầu tư công nhóm C (mà hiện tại đang cắt giảm quy trình thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư), cần xem xét việc thay đổi này có đẩy rủi ro về cấp cơ sở hay không? Luật cần quy định thêm một số nội dung: Dự án dù không qua bước chủ trương đầu tư nhưng vẫn cần xác định chỉ tiêu đầu ra và kết quả ngay trong quyết định đầu tư; dự án sau khi đưa vào sử dụng phải được đánh giá sau đầu tư theo các tiêu chí mà Chính phủ quy định hay do các bộ, ban, ngành hướng dẫn cụ thể và phải định lượng được kết quả, công khai được kết quả; kết quả đánh giá là một căn cứ khi phân bổ danh mục cũng như mức chi đầu tư công 5 năm, khi đó việc đánh giá hiệu quả mới thực sự gắn với việc phân bổ nguồn lực công.

ĐBQH tỉnh Bùi Thanh Nam thảo luận ở Tổ.

Góp ý về dự án Luật này, ĐBQH tỉnh Vũ Tuấn Anh quan tâm đến chủ trương đầu tư hiện nay còn nhiều khó khăn, vướng mắc, đại biểu đề nghị Chính phủ cần có nguyên tắc quy định rõ hơn như thế nào là khả năng cân đối vốn, nguồn vốn để các địa phương chủ động có thể triển khai được. Đại biểu cũng nêu ý kiến điều chỉnh quy định về việc phân bổ ngân sách, sử dụng ngân sách; dự toán ngân sách nhà nước trình Quốc hội, đảm bảo cụ thể, minh bạch, rõ ràng.

ĐBQH tỉnh Vũ Tuấn Anh thảo luận ở Tổ.

ĐBQH tỉnh Bùi Thanh Nam góp ý một số nội dung về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân tại các điều, khoản quy định về mức thuế suất với đất bỏ hoang chậm đưa vào sử dụng nên thiết kế lại để thuế thực sự là công cụ điều tiết chứ không phải khoản phí để giữ đất. Liên quan đến giá tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp từ năm 2027 tại khoản 3, Điều 6, đại biểu đề nghị sửa đổi nội dung này đảm bảo sự thống nhất cho các cơ quan trong quá trình theo dõi, quản lý.