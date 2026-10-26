Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận các dự án Luật về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, bảo vệ công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia

Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI:

Buổi sáng, Quốc hội nghe trình bày các tờ trình, báo cáo thẩm tra về các dự án: Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu Quốc hội tỉnh dự họp tại hội trường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Đại Dương và các đại biểu dự họp tại hội trường.

Các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu.

Tiếp đó, các ĐBQH thảo luận ở Tổ về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. ĐBQH tỉnh thảo luận ở Tổ 12 cùng ĐBQH tỉnh Cà Mau.

ĐBQH tỉnh Đinh Công Sỹ góp ý đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhất trí giữ nguyên phạm vi điều chỉnh của Luật theo tờ trình của Chính phủ. Đại biểu cho rằng dự thảo Luật lần này tập trung vào 2 nội dung: Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bổ sung sử dụng ứng dụng dịch vụ công trực tuyến và kết nối tích hợp qua ứng dụng định danh quốc gia là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay, vừa thuận lợi cho cá nhân, công dân, doanh nghiệp vừa đáp ứng được yêu cầu số hóa trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

ĐBQH tỉnh Đinh Công Sỹ tham gia thảo luận ở Tổ.

Đại biểu Đinh Công Sỹ phân tích một số nội dung quy định tại một số điều, khoản của dự thảo Luật và đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy định phương thức nộp văn bản đề nghị trang bị vũ khí quân dụng đối với đối tượng không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng thì nộp tại cơ quan Công an có thẩm quyền; quy định việc bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ và sửa đổi điều kiện kinh doanh theo hướng tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh công cụ hỗ trợ phải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; quy định nộp hồ sơ, thủ tục hành chính trên hệ thống điện tử hiện được thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng định danh quốc gia hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Ngoài ra, đại biểu cũng tham gia góp ý nội dung dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đại biểu băn khoăn vấn đề nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy tại các khoản 1, 3, 4 của Điều 2 và đề nghị trong dự thảo luật hoặc trong sau này trong các nghị định hướng dẫn thi hành có những quy định và biện pháp phù hợp.

Góp ý Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Hưng tham gia ý kiến về nguyên tắc áp dụng của biện pháp bảo vệ tại khoản 7 Điều 3 quy định trường hợp có quy định khác nhau về biện pháp bảo vệ đối với công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, đại biểu đề nghị chỉnh lý theo hướng việc áp dụng các biện pháp bảo vệ phải đúng thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục, quy trình của pháp luật và pháp luật có liên quan.

ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Hưng tham gia thảo luận ở Tổ.

Về nội dung quy định các hành vi nghiêm cấm trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, tại khoản 3 Điều 5 xác định hành vi lấn chiếm, xây dựng trái phép trong hành lang bảo vệ là hành vi nghiêm cấm. Đây là cơ sở quan trọng để bảo vệ hành lang công trình, tuy nhiên đại biểu cho rằng phạm vi hành vi được liệt kê còn tương đối hẹp, đề nghị sửa khoản 3, Điều 5 đầy đủ, toàn diện hơn. Nghiên cứu dự thảo Luật, đại biểu cũng phân tích và đề nghị điều chỉnh, bổ sung, thống nhất lại một số nội dung quy định tại một số điều, khoản khác của dự thảo Luật như tại khoản 5 Điều 10, khoản 2 Điều 28, khoản 1 Điều 32...

Buổi chiều, các ĐBQH tiếp tục thảo luận ở Tổ về các dự án: Luật An ninh dữ liệu; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).