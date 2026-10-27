Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa góp ý vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Quốc hội thảo luận tại hội trường. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội.

Thảo luận về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), các ĐBQH tỉnh Thanh Hoá đánh giá cao sự chuẩn bị của cơ quan chủ trì soạn thảo, cho rằng dự thảo được xây dựng trên tư duy lập pháp hiện đại, bảo đảm sự cân bằng giữa nghiêm trị những hành vi phạm tội nguy hiểm và mở rộng chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước.

Đại biểu Trần Thế Kính, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội.

Góp ý vào dự thảo luật, đại biểu Trần Thế Kính, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, tán thành bổ sung quy định giảm mức hình phạt đối với người tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt; đồng thời đề nghị cân nhắc việc bỏ hình phạt tử hình đối với tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Khuyến khích người phạm tội chủ động nhận trách nhiệm, khắc phục hậu quả

Theo đại biểu Trần Thế Kính, việc bổ sung quy định giảm mức hình phạt đối với người tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt được đề nghị là chính sách mới, thể hiện sự đổi mới trong tư duy lập pháp hình sự. Quy định này tạo cơ sở pháp lý thực hiện chính sách khoan hồng có điều kiện, gắn với thái độ hợp tác thực chất của người phạm tội và phải nằm trong giới hạn pháp luật quy định. Đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả hình phạt và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thông qua việc khuyến khích người phạm tội thành khẩn khai báo, chấp nhận trách nhiệm và chủ động khắc phục hậu quả.

Đại biểu nhấn mạnh, hình phạt không chỉ có ý nghĩa trừng trị mà còn tạo động lực để người phạm tội nhận thức sai lầm và chủ động sửa chữa. Chính sách khoan hồng có điều kiện sẽ giúp kết hợp hài hòa hơn giữa yêu cầu trừng trị và yêu cầu giáo dục phòng ngừa, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả thực chất của chính sách hình sự, thay vì chỉ đạt trọng tâm vào việc áp dụng vi phạm nghiêm khắc.

Khoan hồng không làm giảm tính nghiêm minh của pháp luật, ngược lại khi được đặt trên cơ sở trách nhiệm hình sự và sự tự nguyện của người phạm tội, chính sách khoan hồng còn đóng góp vào nâng cao tính thuyết phục của pháp luật, củng cố niềm tin của xã hội vào công lý và thúc đẩy việc giải quyết những hậu quả của tội phạm theo hướng tích cực, bền vững hơn. Cách tiếp cận này cũng thể hiện nhất quán tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Pháp luật không chỉ để trừng trị mà còn để giáo dục, cảm hoá, bảo vệ và khai mở lối đi cho sự hướng thiện.

Để chính sách được triển khai hiệu quả, đại biểu đề nghị cần bảo đảm sự thống nhất giữa quy định của Bộ luật Hình sự và các thủ tục tố tụng trong Bộ luật Tố tụng hình sự.

Cần cân nhắc việc bỏ hình phạt tử hình đối với tội mua bán trái phép chất ma túy

Đối với chủ trương thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình, đại biểu Trần Thế Kính bày tỏ sự đồng tình, song đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc kỹ việc bỏ hình phạt tử hình đối với tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đại biểu, tội phạm ma túy hiện vẫn diễn biến phức tạp, do đó cần bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội không có ma túy. Đại biểu đề nghị nghiên cứu nâng mức định lượng ma túy làm căn cứ áp dụng hình phạt tử hình đối với tội danh này.