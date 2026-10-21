Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa góp ý vào các dự án luật

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá điều hành phiên thảo luận. Ảnh: An Nhiên

Góp ý vào dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi), các đại biểu bày tỏ tán thành cao việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án luật này tại Kỳ họp thứ 2, nhằm thể chế hóa kịp thời các nghị quyết, kết luận của Đảng, nhất là yêu cầu tại Chỉ thị số 09, ngày 20/7/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh phát biểu thảo luận. Ảnh: An Nhiên

Để hoàn thiện dự thảo Luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tham gia ý kiến vào các nội dung cụ thể về nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở; bộ tiêu chí đánh giá việc thực hiện dân chủ ở cơ sở của cơ quan hành chính và chính quyền các cấp; thực hiện dân chủ trên nền tảng số và những nội dung chính quyền cấp xã phải công khai.

Đại biểu Vũ Tiến Dũng, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá phát biểu thảo luận.

Về điều kiện bảo đảm thực hiện Luật, đại biểu Vũ Tiến Dũng, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá đề nghị Chính phủ đánh giá đầy đủ nhu cầu về nhân lực, kinh phí, hạ tầng kỹ thuật và điều kiện tổ chức thực hiện, nhất là tại địa bàn khó khăn; tránh tình trạng giao thêm nhiệm vụ cho chính quyền cơ sở nhưng không bảo đảm nguồn lực.

Thảo luận về Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), các đại biểu Bùi Văn Dũng và Lê Văn Cường, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện dự thảo theo hướng quy định rõ những bảo đảm cốt lõi ngay trong Luật, vừa tạo điều kiện phát triển hoạt động hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người, vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người hiến, bảo đảm cơ hội ghép được phân bổ công bằng, minh bạch và dựa trên căn cứ y khoa.

Đại biểu Lê Văn Cường, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu thảo luận.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, các đại biểu đề nghị quy định rõ các nguyên tắc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc trên nền tảng số và người làm việc không có quan hệ lao động; quy định rõ nhóm đối tượng cụ thể, căn cứ đóng, trách nhiệm đóng và phải có lộ trình phù hợp, bảo đảm mở rộng diện bao phủ thực chất, thống nhất với pháp luật về lao động, việc làm và tiền lương.

Đại biểu Lương Thị Hoa, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đề nghị cần làm rõ cơ chế kiểm soát rủi ro và trách nhiệm bảo toàn quỹ BHXH khi mở rộng danh mục đầu; cũng như làm rõ cơ chế bảo vệ người tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung.

Cũng trong chương trình làm việc, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào nhiều dự án luật thuộc lĩnh vực y tế, xã hội, lao động, việc làm. Các ý kiến tập trung làm rõ những vấn đề thực tiễn đặt ra, góp phần hoàn thiện chính sách, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi của các quy định pháp luật.