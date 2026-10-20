Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá góp ý vào các dự án luật

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá điều hành phiên thảo luận tổ. Ảnh: An Nhiên

Dự phiên thảo luận có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh.

Thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan soạn thảo, tạo thuận lợi cho các đại biểu góp ý.

Để góp phần hoàn thiện dự thảo luật, đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát, thể chế hoá đầy đủ, sâu sắc các yêu cầu, chủ trương của Đảng liên quan đến Luật Du lịch, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hoá.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: An Nhiên

Từ thực tiễn chỉ đạo ở địa phương, đại biểu đã góp ý những nội dung cụ thể vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa liên quan đến công tác lập dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; điều kiện thực hiện hoạt động thăm dò, khai quật khảo cổ.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, công tác tu bổ, bảo quản di tích cần được thực hiện khẩn trương, nhằm kịp thời ngăn chặn xuống cấp, đồng thời tiếp tục phát huy giá trị di tích. Đại biểu đề nghị đối với các di tích chưa được lập quy hoạch nhưng xuống cấp, được cơ quan chuyên môn về văn hóa xác nhận và đã được bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc bảo đảm khả năng huy động nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật, Dự thảo luật nên giao trực tiếp cho UBND tỉnh xem xét quyết định theo thẩm quyền, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của cơ quan chuyên môn trong việc cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng và bảo đảm yêu cầu về bảo tồn di tích; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định kịp thời; đồng thời quy định rõ thời gian xác nhận, tránh kéo dài.

Về điều kiện thực hiện hoạt động thăm dò, khai quật khảo cổ, đại biểu tán thành giao thẩm quyền cấp giấy phép cho Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhằm thống nhất đầu mối quản lý nhà nước đối với hoạt động này. Tuy nhiên, ngoài các trường hợp thông thường, đối với các hoạt động thăm dò, khai quật tại biên giới, hải đảo, khu vực quy hoạch công trình quốc phòng, khu quân sự, đại biểu đề nghị bổ sung vào dự thảo luật quy định phải lấy ý kiến cơ quan có thẩm quyền về quốc phòng, an ninh trước khi cấp phép.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cũng đã cho ý kiến vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đại biểu Phạm Thế Anh, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá thảo luận tại tổ. Ảnh: An Nhiên.

Thảo luận về Dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), đại biểu Phạm Thế Anh đề nghị, cần xem xét, mở rộng chủ thể ký kết thỏa thuận quốc tế là đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm phù hợp với cơ chế tự chủ, tránh phát sinh thủ tục không cần thiết; đồng thời làm rõ thẩm quyền ký kết của các trường đại học, bệnh viện thuộc UBND cấp tỉnh. Chỉ yêu cầu lấy ý kiến trước đối với những thỏa thuận có yếu tố nhạy cảm về an ninh, dữ liệu, tài chính, sở hữu trí tuệ.

Bên cạnh đó, luật cũng cần làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm của UBND cấp xã trong thực hiện trao đổi, ký kết thỏa thuận quốc tế, nhất là tại các xã biên giới, đáp ứng nhu cầu hợp tác thực tiễn; đồng thời giao Chính phủ quy định cụ thể về lĩnh vực, điều kiện ký kết, chế độ báo cáo và hậu kiểm.

Đại biểu cũng cho rằng, luật gắn phân cấp với trách nhiệm tổ chức thực hiện và giám sát, khắc phục tình trạng thỏa thuận ký kết nhưng không được triển khai hiệu quả. Cần xác định rõ cơ quan chủ trì, định kỳ đánh giá kết quả, quy định cơ chế chấm dứt hoặc tạm đình chỉ khi cần thiết, tăng cường kiểm tra, hậu kiểm và bảo đảm đầy đủ phạm vi giám sát của Quốc hội.

Theo đại biểu, việc mở rộng thoả thuận quốc tế phải đi cùng kiểm soát, phân cấp phải đi cùng trách nhiệm, và ký kết là để thực hiện. Thỏa thuận quốc tế không ràng buộc chặt về pháp lý như điều ước, nhưng mỗi văn bản ký với đối tác nước ngoài đều mang uy tín của Việt Nam. Chính vì vậy, cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát dự thảo theo nguyên tắc: Mở rộng chủ thể phải đi đôi với kiểm soát, phân cấp gắn với trách nhiệm và mọi thỏa thuận quốc tế được ký kết phải có cơ chế theo dõi, thực hiện hiệu quả, bảo đảm thống nhất trong quản lý hoạt động đối ngoại.

Đại biểu Phan Thị Thuỳ Linh, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá thảo luận tại tổ. Ảnh: An Nhiên

Thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, đại biểu Phan Thị Thuỳ Linh đề nghị quy định rõ ngay trong luật các nguyên tắc, điều kiện liên quan đến điện gió ngoài khơi, chuyển nhượng dự án và đầu tư lưới truyền tải, bảo đảm quyền lợi của Nhà nước, nhà đầu tư.

Đại biểu nhấn mạnh: Riêng quyền ưu tiên của phía Việt Nam khi nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng dự án, nhất thiết phải đưa vào luật. Lý do là nếu chỉ quy định ở nghị định, khi có tranh chấp với nhà đầu tư nước ngoài, họ sẽ viện dẫn Luật Đầu tư và các hiệp định bảo hộ đầu tư mà Việt Nam đã ký, và nghị định sẽ không đủ sức bảo vệ lợi ích của phía Việt Nam.

Về cơ chế giá điện và bảo vệ người sử dụng điện, đại biểu đề nghị công khai, kiểm toán độc lập các chi phí cấu thành giá điện, có lộ trình xóa bù chéo và cơ chế bảo vệ người sử dụng điện, nhất là các nhóm yếu thế. Việc sửa đổi luật cần bảo đảm chất lượng, phòng chống lợi ích nhóm, tránh phụ thuộc quá nhiều vào văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong chương trình thảo luận, các đại biểu cũng đã góp ý kiến về Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Dự án Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.