Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên góp ý hoàn thiện dự án Luật về hiến, ghép mô, tạng

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên), Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, phát biểu.

Góp ý dự thảo Luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác, đại biểu Nguyễn Thanh Hải đề nghị xem xét kỹ lưỡng việc mở rộng phạm vi hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người từ người chết não sang người chết tuần hoàn; việc mở rộng phạm vi cần được cân nhắc trên cơ sở đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tăng cơ hội cứu chữa người bệnh và các yếu tố liên quan.

Đại biểu lưu ý vấn đề bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin của người đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể sau khi qua đời. Việc công khai danh tính người hiến cần được xem xét trên cơ sở sự đồng ý của người hiến và yêu cầu bảo vệ thông tin cá nhân; đồng thời có biện pháp phòng ngừa nguy cơ bị lợi dụng, xâm phạm an toàn tính mạng.

Theo đại biểu, quy định pháp luật cần vừa tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích hiến tặng, vừa có cơ chế kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn ngừa hành vi trục lợi.

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, đại biểu Nguyễn Thanh Hải quan tâm đến đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động và người làm việc trên nền tảng số.

Đại biểu đề nghị quy định ngay trong luật các tiêu chí cơ bản để xác định đối tượng tham gia, làm rõ nguyên tắc đóng bảo hiểm xã hội, căn cứ đóng, trách nhiệm của các chủ thể liên quan và cơ chế tránh đóng trùng. Việc triển khai cần có lộ trình phù hợp, thiết kế phương thức đóng linh hoạt, tránh áp dụng cứng nhắc gây khó khăn cho người lao động.

Đồng thời cần đánh giá tác động toàn diện trước khi thực hiện và quy định rõ cơ sở pháp lý làm căn cứ cho việc Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đại biểu Hồ Thị Kim Ngân (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên) phát biểu.

Góp ý dự thảo Luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác, đại biểu Hồ Thị Kim Ngân đề nghị xem xét sửa đổi khoản 3 Điều 31 theo hướng tăng tính bắt buộc và xác định rõ trách nhiệm của cơ sở tiếp nhận.

Theo đại biểu, trường hợp số lượng xác tiếp nhận vượt quá nhu cầu sử dụng, cần quy định cơ sở tiếp nhận có trách nhiệm chuyển giao cho cơ sở khác đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thay vì chỉ quy định cơ sở tiếp nhận “có thể” chuyển giao.

Quy định này nhằm tránh cách hiểu tùy nghi trong thực hiện, đồng thời bảo đảm các cơ sở tiếp nhận, bảo quản và sử dụng xác đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự.

Đối với điều khoản chuyển tiếp, đại biểu Hồ Thị Kim Ngân cho rằng việc cho phép các ngân hàng mô, cơ sở y tế đã được cấp giấy phép trước ngày luật mới có hiệu lực tiếp tục hoạt động mà không phải cấp lại giấy phép cần được xem xét kỹ.

Bởi dự thảo có nhiều nội dung mới liên quan đến hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người từ người chết tuần hoàn và các trường hợp người chưa thành niên. Do đó cần có cơ chế kiểm soát, rà soát việc đáp ứng các điều kiện hoạt động theo quy định mới, bảo đảm an toàn và tuân thủ đầy đủ yêu cầu của pháp luật.

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế, đại biểu đề nghị giữ quy định về trách nhiệm thực hiện chương trình phát sóng có phụ đề tiếng Việt và ngôn ngữ ký hiệu dành cho người khuyết tật tại khoản 2 Điều 43 Luật Người khuyết tật.

Theo đại biểu Hồ Thị Kim Ngân cần tiếp tục thể hiện trách nhiệm thực hiện chương trình phát sóng có phụ đề tiếng Việt và ngôn ngữ ký hiệu trong luật; đồng thời xác định rõ trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.