Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên góp ý hoàn thiện các dự án luật về hình sự

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên, điều hành phiên thảo luận tổ.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu tập trung góp ý những vấn đề liên quan đến trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại, xử lý những hành vi vi phạm an toàn giao thông, chính sách khoan hồng, thẩm quyền và tiêu chuẩn bổ nhiệm điều tra viên, thời hạn thực hiện các hoạt động điều tra ban đầu của lực lượng Kiểm lâm.

Đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), các đại biểu tập trung góp ý hoàn thiện quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại, xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông và chính sách khoan hồng đối với người phạm tội.

Đại biểu Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, phát biểu.

Đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại; đồng thời rà soát, thống nhất cách đặt tên điều luật có cùng tên nhưng áp dụng cho các đối tượng khác nhau.

Đại biểu dẫn chứng các quy định về phạt tiền tại Điều 38 và Điều 80, miễn hình phạt tại Điều 62 và Điều 89, xóa án tích tại Điều 72 và Điều 90. Theo đại biểu, cần thể hiện rõ đối tượng áp dụng trong tên điều luật, chẳng hạn “Phạt tiền đối với pháp nhân thương mại”, nhằm bảo đảm tính rõ ràng, thống nhất và thuận tiện trong tra cứu, áp dụng pháp luật.

Góp ý về các tội xâm phạm an toàn giao thông thuộc Chương XX, đại biểu đề nghị bổ sung, hoàn thiện quy định xử lý nghiêm các hành vi cố ý sử dụng phương tiện giao thông để tấn công, đe dọa, gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ và người tham gia giao thông.

Đại biểu đề nghị làm rõ cơ chế xử lý đối với các trường hợp tăng tốc bỏ chạy, quay đầu, đi ngược chiều, lạng lách, chèn ép để trốn tránh kiểm tra; nhất là khi người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia, ma túy hoặc chất kích thích.

Từ thực tế xảy ra các vụ việc tại những chốt kiểm tra nồng độ cồn, đại biểu đề nghị cụ thể hóa các hành vi chống đối đặc biệt nguy hiểm; đồng thời rà soát, đồng bộ Điều 248, Điều 249 với Điều 330 Bộ luật Hình sự, xác định rõ căn cứ xử lý một hoặc nhiều tội danh đối với hành vi vi phạm giao thông kết hợp chống người thi hành công vụ.

Đại biểu Phạm Thị Thu Thủy, Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên, phát biểu.

Đối với chính sách khoan hồng tại Điều 3 và Điều 57, đại biểu đề nghị bổ sung tình tiết người phạm tội tự nguyện nhận tội và chấp nhận hình phạt làm căn cứ xem xét áp dụng chính sách khoan hồng.

Đại biểu cho biết, dù có ý kiến cho rằng chỉ nên ghi nhận tình tiết tự nguyện nhận tội vì chấp nhận hình phạt là nghĩa vụ của người phạm tội, đại biểu đồng tình với dự thảo và đề xuất của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc ghi nhận cả hai tình tiết.

Theo đại biểu, quy định này có thể khuyến khích người phạm tội chủ động nhận trách nhiệm, mong muốn sớm được xét xử để chấp hành án, qua đó góp phần đẩy nhanh quá trình giải quyết vụ án và thể hiện chính sách hình sự nhân đạo.

Tuy nhiên, việc áp dụng khoan hồng phải căn cứ đầy đủ các điều kiện luật định, xem xét cùng những tình tiết như thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả; không mặc nhiên được hưởng khoan hồng chỉ vì tự nguyện nhận tội và chấp nhận hình phạt.

Đối với dự thảo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các đại biểu tập trung góp ý về thẩm quyền tố tụng, tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm điều tra viên; thời hạn thực hiện các hoạt động điều tra ban đầu của lực lượng Kiểm lâm, nhằm bảo đảm tính thống nhất của pháp luật và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Đại biểu đề nghị quy định về bổ nhiệm điều tra viên bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các chức danh thẩm phán, kiểm sát viên; xác định rõ thời hạn bổ nhiệm, nhất là lần đầu, đồng thời nghiên cứu cơ chế phù hợp đối với trường hợp đặc biệt, người có thành tích xuất sắc.

Các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, đào tạo và quá trình công tác cũng cần được rà soát, bảo đảm phù hợp với đặc thù của từng chức danh và nâng cao chất lượng đội ngũ tiến hành tố tụng.

Đại biểu Hà Sỹ Huân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên, phát biểu.

Quan tâm đến nhiệm vụ, quyền hạn điều tra của cơ quan Kiểm lâm tại Điều 25, đại biểu đề nghị cân nhắc quy định rút thời hạn thực hiện các hoạt động điều tra ban đầu từ 01 tháng theo quy định hiện hành xuống còn 7 ngày như dự thảo.

Theo đại biểu, đặc thù địa bàn rừng rộng, địa hình phức tạp, thời tiết bất lợi, nhất là trong mùa mưa bão, có thể gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường, xác minh hiện trạng rừng và thu thập tài liệu, chứng cứ, vật chứng.

Đại biểu đề nghị áp dụng thời hạn 7 ngày đối với vụ án đơn giản, đồng thời có cơ chế gia hạn đối với vụ án phức tạp, cần thêm thời gian xác minh, bảo đảm hồ sơ chuyển giao cho cơ quan điều tra đầy đủ, đúng quy định pháp luật.

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, phát biểu.

Đại biểu đề nghị rà soát và quy định các thẩm quyền liên quan đến bắt, tạm giữ, tạm giam và những quyết định tác động trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân cần được rõ ràng, giúp người dân và người tham gia tố tụng giám sát việc thực hiện thẩm quyền.

Bên cạnh đó, cần quy định rõ thẩm quyền của người được phân công phụ trách lĩnh vực hoặc vụ án cụ thể; đồng thời tổ chức thi tuyển đầu vào đối với điều tra viên sơ cấp, bảo đảm chất lượng đầu vào và thể chế hóa định hướng tại Nghị quyết số 27 về đẩy mạnh thi tuyển để bổ nhiệm các chức danh tư pháp.

Các ý kiến tại phiên thảo luận góp phần làm rõ những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện trong các dự án luật, hướng tới bảo đảm tính thống nhất, minh bạch, khả thi của pháp luật, nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.