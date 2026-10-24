Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên góp ý dự án luật về tài nguyên biển và bảo vệ môi trường

Đoàn ĐBQH các tỉnh Thái Nguyên, Khánh Hòa, Quảng Ngãi thảo luận tại Tổ số 11.

Tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên) nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường và Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo không chỉ bổ sung công cụ quản lý mà cần đổi mới phương thức quản trị, chuyển từ quản lý theo ngành sang quản trị không gian biển thống nhất, bảo đảm hài hòa giữa quy hoạch tổng thể và các quy định chuyên ngành.

Đối với lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, đại biểu đề nghị làm rõ cơ chế đăng ký quyền sở hữu, thế chấp tài sản gắn với khu vực biển được giao; xác định rõ thứ tự ưu tiên giữa quy hoạch không gian biển quốc gia và giấy phép chuyên ngành, cơ quan có thẩm quyền giải quyết xung đột trong sử dụng không gian biển; quy định cụ thể đối tượng, điều kiện và mức độ ưu đãi đối với các ngành kinh tế biển mới. Đặc biệt, cần lấy kết quả đánh giá sức chịu tải của môi trường biển làm căn cứ cho việc quy hoạch, giao, cho thuê và cấp phép sử dụng khu vực biển.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên) phát biểu thảo luận.

Đối với Luật Bảo vệ môi trường, đại biểu Nguyễn Thanh Hải đề nghị xây dựng tiêu chí đánh giá rủi ro môi trường rõ ràng, bảo đảm việc cắt giảm thủ tục đánh giá tác động môi trường đi đôi với kiểm soát, giám sát hiệu quả. Quy định về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì cần có lộ trình chuyển tiếp phù hợp với điều kiện hạ tầng xử lý chất thải và khả năng thực hiện của doanh nghiệp.

Về phân loại chất thải rắn sinh hoạt, đại biểu cho rằng cần quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý, bảo đảm thực hiện đồng bộ từ phân loại tại nguồn đến xử lý cuối cùng. Nghiên cứu cho phép địa phương triển khai phân loại theo lộ trình, trước mắt có thể phân thành hai nhóm phù hợp với điều kiện thực tế, từng bước hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý, giảm chôn lấp, tăng tái sử dụng, tái chế và thu hồi năng lượng.

Trước đó, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe các tờ trình, báo cáo về các dự án: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.