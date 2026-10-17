Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên góp ý dự án Luật Bưu chính (sửa đổi)

Đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự Phiên thảo luận tại Tổ 11, gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Khánh Hòa, Thái Nguyên và Quảng Ngãi.

ĐBQH tỉnh Thái Nguyên tham dự phiên họp thảo luận Tổ.

Tại phiên thảo luận Tổ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Thị Thủy (ĐBQH tỉnh Thái Nguyên) đồng tình, đánh giá cao công tác chuẩn bị của cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra đối với 02 dự án Luật.

Đối với dự thảo Luật Bưu chính (sửa đổi), đại biểu tán thành cơ bản với nội dung dự thảo Luật. Liên quan đến Điều 8 về các hành vi bị nghiêm cấm, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, rà soát một số nội dung, cụ thể: Điều chỉnh tên Điều 8 từ “Các hành vi bị cấm trong hoạt động bưu chính” thành “Các hành vi bị nghiêm cấm” để thống nhất với văn phong kỹ thuật lập pháp hiện nay và lược bỏ cụm từ không cần thiết.

Đối với các nội dung bị nghiêm cấm quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 7 của Điều luật, đại biểu đề nghị cần rà soát, xem xét đảm bảo tính phù hợp, thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo tính khả thi.

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (ĐBQH tỉnh Thái Nguyên) phát biểu thảo luận tại Tổ.

Đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định nghiêm cấm việc đưa ra yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động bưu chính, bưu phẩm, bưu kiện mà không đúng hoặc là trái pháp luật, nhằm bảo vệ quyền riêng tư của người gửi và người nhận, tránh các yêu cầu khai báo thông tin không hợp pháp.

Theo chương trình, 02 dự án Luật sẽ được Quốc hội tiến hành thảo luận tại Hội trường và xem xét, biểu quyết thông qua tại kỳ họp này.