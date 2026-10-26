Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên góp ý các dự án luật về an ninh, an toàn

Tổ thảo luận số 11 gồm Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Thái Nguyên, Khánh Hòa và Quảng Ngãi.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, chủ trì phiên thảo luận.

Góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đại biểu Hà Sỹ Huân (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên) đề nghị làm rõ căn cứ thu hồi công cụ hỗ trợ đối với doanh nghiệp không còn đáp ứng điều kiện an toàn; quy định cụ thể trách nhiệm của Công an cấp tỉnh trong quản lý, tiếp nhận, vận chuyển và bàn giao vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thu hồi.

Đại biểu Hà Sỹ Huân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, phát biểu thảo luận tại Tổ.

Về đơn giản hóa thủ tục hành chính, đại biểu đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm của người kê khai đối với tính chính xác, trung thực của thông tin; làm rõ việc xác minh dữ liệu qua VNeID, cổng dịch vụ công và phương án xử lý khi dữ liệu chưa liên thông hoặc có sai lệch.

Đối với thời hạn giải quyết thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ, đại biểu đề nghị cân nhắc giữ thời hạn 5 ngày làm việc thay vì rút xuống 3 ngày, nhằm bảo đảm đủ thời gian kiểm tra, thẩm định, đáp ứng yêu cầu quản lý chặt chẽ, bảo đảm an ninh, an toàn.

Đại biểu Nguyễn Công Hoàng (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên) phát biểu thảo luận tại Tổ.

Góp ý các quy định sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đại biểu Nguyễn Công Hoàng (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên) cho rằng những vướng mắc trong thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đang ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án và hoạt động của nhiều công trình, trong đó có trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng.

Đồng tình với quy định cho phép chủ đầu tư tự tổ chức nghiệm thu đối với công trình đã thi công đúng thiết kế về phòng cháy, chữa cháy, kết hợp tăng cường hậu kiểm của lực lượng chức năng, đại biểu đề nghị quy định linh hoạt về đối tượng phải tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, theo hướng cho phép người đứng đầu ủy quyền cho người đại diện hợp pháp tham gia.

Đối với các cơ sở, công trình bị đình chỉ hoạt động trước ngày 1/7/2025, đại biểu Nguyễn Công Hoàng cho rằng việc bổ sung cơ chế khắc phục là cần thiết, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đại biểu cũng đề nghị nghiên cứu cơ chế chuyển tiếp đối với các công trình công cộng cũ, nhất là bệnh viện, trường học đang sửa chữa hoặc xây dựng lại, cho phép tiếp tục hoạt động khi đáp ứng các điều kiện an toàn và áp dụng biện pháp phòng cháy, chữa cháy phù hợp, hạn chế gián đoạn việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu.

Đại biểu Phạm Thị Thu Thủy (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên) phát biểu thảo luận tại Tổ.

Đối với dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, đại biểu Phạm Thị Thu Thủy (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên) cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật, đồng thời đề nghị làm rõ một số quy định trên cơ sở thực tiễn quản lý tại địa phương.

Về trách nhiệm của chính quyền địa phương quy định tại khoản 4 Điều 39, đại biểu đề nghị xây dựng cơ chế cung cấp thông tin về phạm vi bảo vệ, các hoạt động bị hạn chế và đầu mối phối hợp xử lý, tạo cơ sở để chính quyền cấp cơ sở thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó cần phân định rõ trách nhiệm giữa cấp xã, cơ quan chuyên môn và đơn vị quản lý công trình; xác định đầu mối phối hợp đối với công trình nằm trên địa bàn nhiều xã hoặc nhiều tỉnh, bảo đảm thống nhất thông tin, tránh giao cho cấp xã những nhiệm vụ đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật vượt quá năng lực.

Liên quan đến hoạt động cư trú, sản xuất, kinh doanh trong hành lang bảo vệ, đại biểu đề nghị làm rõ phạm vi và thẩm quyền cho phép, tránh phát sinh thủ tục hành chính ngoài quy định.

Đại biểu cũng kiến nghị rà soát, bảo đảm tính đồng bộ trong quy định xử lý các hoạt động hợp pháp đã tồn tại trước khi xác lập hoặc mở rộng hành lang bảo vệ; xác định cụ thể những hạn chế mới, thời điểm áp dụng, trách nhiệm rà soát và phương án hỗ trợ, bồi thường đối với các trường hợp đủ điều kiện.