Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đóng góp ý kiến hoàn thiện các dự án luật về ngân sách

Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên thảo luận tại Tổ số 11 cùng Đoàn ĐBQH các tỉnh Khánh Hòa, Quảng Ngãi.

Góp ý dự thảo Luật Ngân sách nhà nước, đại biểu Hoàng Duy Chinh (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên) đề nghị rà soát, thiết kế lại Chương II, theo hướng tinh gọn, tránh trùng lặp với quy định của Hiến pháp và các luật hiện hành về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước.

Theo đại biểu, những nội dung đã được quy định đầy đủ trong các luật liên quan không cần tiếp tục nhắc lại, mà tập trung vào các quy định đặc thù của lĩnh vực tài chính, ngân sách, bảo đảm tính cô đọng, rõ ràng và thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Đại biểu đề nghị rà soát, bảo đảm thống nhất giữa dự thảo Luật Ngân sách nhà nước và dự thảo Luật Về văn bản quy phạm pháp luật, nhất là quy định tại Điều 19 về trình tự, thủ tục ban hành nghị quyết, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tránh chồng chéo, thiếu thống nhất giữa các luật.

Đại biểu Hoàng Duy Chinh (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, thảo luận tại Tổ.

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, về chính sách thuế liên quan đến đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng, đại biểu Hoàng Duy Chinh đề nghị rà soát kỹ các mức thuế dự kiến áp dụng, làm rõ mối quan hệ giữa các mức thuế để tránh tình trạng thuế chồng thuế.

Đồng thời cần thống nhất khái niệm “đất bỏ hoang” và “đất chậm đưa vào sử dụng”, quy định cụ thể thời gian chậm đưa đất vào sử dụng để bảo đảm rõ ràng, tránh kẽ hở và khó khăn trong quá trình áp dụng.

Đại biểu Hà Sỹ Huân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên, thảo luận tại Tổ.

Quan tâm đến dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), đại biểu Hà Sỹ Huân cơ bản đồng tình với giải trình của cơ quan soạn thảo. Tuy nhiên, về nguồn thu ngân sách Trung ương quy định tại Điều 36, đại biểu đề nghị nghiên cứu điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu từ thuế giá trị gia tăng và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo hướng tăng nguồn lực cho địa phương.

Đối với nguồn thu từ đất, đại biểu đề nghị nghiên cứu để các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương được hưởng 100% khoản thu này. Điều này sẽ tạo điều kiện cho địa phương tái đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, khu tái định cư, hạ tầng kỹ thuật, qua đó nâng cao khả năng thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Về lập kế hoạch tài chính 5 năm tại Điều 44, đại biểu cho rằng quy định Quốc hội, HĐND cấp tỉnh thông qua kế hoạch tại kỳ họp thứ nhất chưa thật sự phù hợp, bởi kỳ họp đầu nhiệm kỳ chủ yếu tập trung vào công tác nhân sự.

Đại biểu đề nghị sửa thành “thông qua tại kỳ họp của Quốc hội hoặc HĐND khóa mới”, bảo đảm linh hoạt và phù hợp với thực tiễn.

Đối với nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND các cấp tại Điều 31, đại biểu đề nghị nghiên cứu phân cấp cho HĐND cấp xã được quyết định các chính sách chi ngân sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách được phân bổ.