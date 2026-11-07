Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đề nghị tăng cường nguồn lực, hoàn thiện cơ chế phát triển du lịch

Tham gia thảo luận về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch, đại biểu Phạm Thị Thu Thủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thái Nguyên (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên), đề nghị tăng cường nguồn lực và hoàn thiện các quy định liên quan nhằm bảo đảm chính sách hỗ trợ phát triển du lịch được triển khai đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

Đại biểu Phạm Thị Thu Thủy (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên) thảo luận.

Theo đại biểu, các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch đã góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn còn những vướng mắc cần sớm tháo gỡ để chính sách phát huy tối đa hiệu quả.

Đại biểu Phạm Thị Thu Thủy nhận định, dù nhiều địa phương đã có chính sách vay vốn, chuyển từ hỗ trợ trực tiếp sang hỗ trợ có hoàn trả qua Ngân hàng Chính sách xã hội, nhưng nhu cầu thực tế vượt xa khả năng cân đối nguồn vốn. Khoảng cách này gây áp lực lớn cho ngân sách địa phương, ảnh hưởng đến việc tiếp cận chính sách của người dân và các chủ thể tham gia phát triển du lịch.

Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo quy định rõ cơ chế hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương. Việc phân bổ nguồn lực cần dựa trên nhu cầu thực tế, tiềm năng du lịch và năng lực ngân sách từng nơi; trong đó ưu tiên mức hỗ trợ cao hơn cho các tỉnh miền núi và vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời, cần có cơ chế lồng ghép hiệu quả vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, tránh trùng lặp nội dung, giúp địa phương chủ động phân bổ nguồn lực theo đúng thẩm quyền.

Về cơ chế tham gia của cộng đồng dân cư trong quản lý và cung ứng dịch vụ du lịch (khoản 6 Điều 5 dự thảo Nghị quyết), đại biểu đề nghị bổ sung nội dung này vào phạm vi giao Chính phủ quy định chi tiết (khoản 8 Điều 5) để làm rõ phương thức thực hiện cho các dự án nhiều bên.

Đại biểu đề nghị cần có hướng dẫn cụ thể về việc ghi nhận các thỏa thuận, cam kết giữa các bên ngay trong hồ sơ dự án. Quy định cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể, cơ chế quản lý và sử dụng các hạng mục, công trình chung.

Trước đó, Quốc hội làm việc tại Hội trường biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc (cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn qua Bảo Hà - Tân Phong; cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La); thảo luận về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).