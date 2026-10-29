Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đề nghị hoàn thiện cơ chế huy động vốn xây dựng khu tái định cư

Đại biểu Hà Sỹ Huân đồng thời đề nghị nghiên cứu phân định thẩm quyền quyết định bảng giá đất, điều chỉnh hệ số giá đất theo hướng phù hợp với yêu cầu quản lý và thực tiễn địa phương.

Đại biểu Hà Sỹ Huân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Đại biểu Hà Sỹ Huân nhất trí với việc quy định cơ chế ứng trước và khấu trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, kể cả đối với trường hợp dự án được giao đất, cho thuê đất theo nhiều giai đoạn.

Theo đại biểu, khó khăn không chỉ ở việc bố trí kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà còn ở khâu chuẩn bị quỹ đất và đầu tư hạ tầng các khu tái định cư. Đối với những dự án có quy mô lớn, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân phải di chuyển chỗ ở, việc chuẩn bị thủ tục và xây dựng khu tái định cư thường mất nhiều thời gian, dẫn đến nguy cơ quỹ đất tái định cư không đáp ứng kịp yêu cầu giải phóng mặt bằng.

Trong khi đó, khoản 7 Điều 41 đã đề cập cơ chế ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng chưa làm rõ đầy đủ việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng và hoàn trả nguồn vốn do nhà đầu tư tự nguyện ứng trước để xây dựng khu tái định cư độc lập, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung nguyên tắc cho phép huy động nguồn vốn hợp pháp do nhà đầu tư tự nguyện ứng trước để đầu tư xây dựng khu tái định cư. Đồng thời cần quy định rõ cơ chế tiếp nhận, quản lý, sử dụng và hoàn trả nguồn vốn, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công, đấu thầu và các quy định có liên quan.

Đại biểu đề nghị Chính phủ rà soát, đề xuất sửa đổi đồng bộ các quy định liên quan, tạo điều kiện để địa phương chủ động chuẩn bị quỹ đất tái định cư trước khi thực hiện thu hồi đất, qua đó đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng nhưng vẫn bảo đảm quyền lợi hợp pháp và điều kiện ổn định đời sống của người dân thuộc diện tái định cư.

Đối với quy định về thẩm quyền quyết định bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất tại khoản 5, khoản 6 Điều 76 dự thảo Luật, đại biểu cho rằng việc giao HĐND cấp tỉnh quyết định bảng giá đất là phù hợp với yêu cầu quản lý, giám sát nguồn lực đất đai tại địa phương. Tuy nhiên, cần cân nhắc cơ chế quyết định hệ số điều chỉnh giá đất để bảo đảm tính linh hoạt trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu sửa đổi khoản 5, khoản 6 Điều 76 theo hướng giao HĐND cấp tỉnh quyết định bảng giá đất, đồng thời quyết định nguyên tắc và phạm vi điều chỉnh hệ số giá đất; giao UBND cấp tỉnh quyết định điều chỉnh hệ số trong phạm vi đã được HĐND thông qua.

Cùng với đó, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm công khai căn cứ điều chỉnh và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp tiếp tục giữ phương án như dự thảo, đại biểu đề nghị quy định rõ cơ chế điều chỉnh hệ số giá đất theo thủ tục rút gọn khi phát sinh biến động đáng kể, đồng thời xác định cụ thể các trường hợp cần điều chỉnh, tránh quy định chung chung gây khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện tại địa phương.