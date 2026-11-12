Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên chất vấn về truy thu thuế cơ sở y tế công lập

Đại biểu Hà Sỹ Huân (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên) chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính về truy thu thuế đối với các cơ sở y tế công lập.

Đại biểu cho biết, việc truy thu thuế trong khi nguồn thu từ khám, chữa bệnh, đặc biệt là khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, chưa được tính đúng, tính đủ chi phí, đang tạo áp lực lớn cho các cơ sở y tế.

Riêng tỉnh Thái Nguyên, số tiền phải nộp lên tới hơn 185 tỷ đồng; các cơ sở y tế công lập đều kiến nghị được miễn truy thu thuế.

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết định hướng tham mưu của Bộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, theo quy định trước năm 2024, thu nhập từ hoạt động khám, chữa bệnh của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hiện có 87/930 cơ sở khám, chữa bệnh công lập còn nợ thuế, với tổng số tiền khoảng 230 tỷ đồng, trong đó tiền thuế gốc khoảng 121,5 tỷ đồng, tiền phạt và chậm nộp khoảng 108 tỷ đồng.

Bộ trưởng cho biết, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ và sẽ tiếp tục tham mưu phương án xử lý. Trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ sẽ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Đối với chính sách từ năm 2025, theo Nghị quyết số 261/2025/QH15 ngày 11/12/2025, các cơ sở khám, chữa bệnh công lập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động khám, chữa bệnh theo quy định.

Nội dung chất vấn của đại biểu đã phản ánh những khó khăn thực tiễn của hệ thống y tế công lập, đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, xử lý khoản thuế tồn đọng, góp phần giảm áp lực tài chính, bảo đảm nguồn lực duy trì hoạt động và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.