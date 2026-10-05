Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tiếp xúc cử tri tại Chiềng Khoong

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện UBND các xã Chiềng Khoong, Chiềng Khương, Mường Hung và Sông Mã báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2026; nêu một số đề xuất, kiến nghị với Trung ương. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin dự kiến nội dung Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và kết quả hoạt động của Đoàn từ sau Kỳ họp thứ nhất.

Lãnh đạo xã Chiềng Khoong báo cáo kết quả phát triển KT-XH, QPAN 9 tháng năm 2026 và kiến nghị với Trung ương.

Cử tri xã Chiềng Khoong dự hội nghị.

Cử tri các xã Chiềng Khoong, Chiềng Khương, Mường Hung và Sông Mã kiến nghị cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư xây dựng cầu cứng qua sông Mã, nối quốc lộ 4G với bản Cang Kiểng, xã Chiềng Khoong; nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa bản tại xã Sông Mã; đầu tư nâng cấp tuyến đường liên xã Sông Mã - Nậm Ty, tạo kết nối thuận lợi với tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên; sớm mở rộng quốc lộ 4G đoạn qua xã Chiềng Khương, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị tăng nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư giao thông vùng đồng bào dân tộc thiểu số và hệ thống loa truyền thanh thông minh tại các xã biên giới.

Cử tri các xã tham dự hội nghị.

Lãnh đạo xã Sông Mã báo cáo kết quả phát triển KT-XH, QPAN 9 tháng năm 2026 và kiến nghị với Trung ương.

Cử tri bản Xia Kia, xã Chiềng Khoong, phát biểu tại hội nghị.

Cử tri bản Chiên Mòn, xã Chiềng Khoong, phát biểu tại hội nghị.

Về chế độ, chính sách, cử tri kiến nghị tăng phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã; bảo đảm chế độ đối với công chức sở, ngành được tăng cường về xã theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT, bổ sung trang thiết bị, thuốc cho trạm y tế. Cử tri xã Sông Mã đề nghị sớm có giải pháp ngăn chặn voi hoang dã phá hoại hoa màu, tài sản, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải đáp các kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Quàng Văn Hương phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành đã giải đáp các kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đề nghị các cấp ủy, chính quyền nâng cao trách nhiệm, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ; kịp thời giải quyết chế độ, chính sách và kiến nghị của cử tri. Những nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển cơ quan có thẩm quyền và tiếp tục theo dõi, đôn đốc giải quyết.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà cho các xã, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương và Đồn Biên phòng Mường Cai.

Đoàn tặng quà cho các gia đình chính sách xã Chiềng Khoong.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà các xã Chiềng Khoong, Sông Mã, Mường Hung, Chiềng Khương và các đồn biên phòng trên địa bàn. Đồng chí Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, tặng 14 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công tại xã Chiềng Khoong.