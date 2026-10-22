Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ thảo luận ở Tổ các dự án luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản

Buổi sáng, Quốc hội nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra về các dự án: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận ở Tổ về các dự án trên. ĐBQH tỉnh Phú Thọ thảo luận tại Tổ 12 cùng ĐBQH tỉnh Cà Mau.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Đặng Bích Ngọc tham gia thảo luận ở Tổ.

Tham gia góp ý dự án Luật Đất đai sửa đổi, ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc đánh giá đây là dự án luật đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng sâu rộng đến việc quản lý, sử dụng nguồn lực đất đai, phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân. Đại biểu đóng góp một số ý kiến cụ thể vào các điều, khoản còn nhiều ý kiến khác nhau.

Về kế hoạch sử dụng đất cấp xã (tại Điều 32), đại biểu Ngọc phân tích mục đích, ý nghĩa, vai trò của kế hoạch sử dụng đất cấp xã. Để đảm bảo tính linh hoạt, chủ động cho cấp xã trong quá trình thực hiện, đại biểu đề nghị dự thảo nghiên cứu xem xét bổ sung nguyên tắc hằng năm UBND cấp xã phải rà soát, công khai kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất và danh mục công trình, dự án chậm triển khai. Việc điều chỉnh phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch và chỉ tiêu sử dụng đất có liên quan, được thẩm định, lấy ý kiến đối với nội dung tác động trực tiếp đến người sử dụng đất và công khai trước khi tổ chức thực hiện...

Về thu hồi đất (Điều 34) quy định: Việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, Nhà nước chỉ thực hiện việc thu hồi đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Về vấn đề trên, đại biểu Đặng Bích Ngọc băn khoăn việc quy định trong “trường hợp thật cần thiết”, nhưng thế nào được coi là thật cần thiết thì lại phụ thuộc vào từng dự án để xác định, sẽ rất khó trong áp dụng thực tiễn. Đại biểu đề nghị nghiên cứu, rà soát kỹ nội dung này và giao Chính phủ quy định các tiêu chí để xác định dự án thuộc trường hợp thu hồi đất bảo đảm chỉ thu hồi đất trong trường hợp thật sự cần thiết.

Về các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai tại Điều 36, đại biểu cho rằng, thời gian qua có nhiều chủ trương đầu tư các dự án, tuy nhiên do việc thực hiện dự án mất nhiều thời gian, nên vẫn còn nhiều dự án để đất bỏ không trong thời gian dài, gây lãng phí nguồn lực, trong khi người dân cần đất để sản xuất. Đây cũng là cơ sở, căn cứ để cơ quan soạn thảo dự thảo luật cần cân nhắc nghiên cứu thêm.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Bùi Thanh Nam tham gia thảo luận ở Tổ.

Góp ý dự án luật này, từ thực tiễn triển khai thực hiện tại tỉnh Phú Thọ, ĐBQH tỉnh Bùi Thanh Nam phân tích về căn cứ thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng tại Điều 35, 36 của dự thảo luật. Đại biểu đề nghị, để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, cần nghiên cứu giao cho UBND cấp xã quyết định về thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Về phân cấp, phân quyền và trách nhiệm quản lý đất đai, đại biểu Nam đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã, các cơ quan chuyên môn, đảm bảo thống nhất giữa Luật Đất đai và các luật có liên quan. Các thủ tục, thẩm quyền của cấp xã cần được quy định cụ thể, phù hợp điều kiện nhân lực, năng lực chuyên môn cấp cơ sở... Đại biểu cũng đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số quy định trong dự thảo luật về bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Phạm Hùng Hưng tham gia thảo luận ở Tổ.

Thảo luận các dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Hưng cho rằng, trong dự thảo vẫn còn một số bất cập, thiếu thống nhất, mâu thuẫn và còn khoảng trống pháp lý về cơ chế công chứng, chứng thực giao dịch bất động sản giữa 3 luật này. Nếu không được hoàn thiện đồng bộ, dẫn đến rủi ro tranh chấp kéo dài và gia tăng áp lực cực lớn lên hệ thống Tòa án.

Để góp phần hoàn thiện thể chế, đại biểu Hưng đã phân tích và góp ý điều chỉnh bổ sung 5 nội dung. Cụ thể, đối với bất cập về sự xung đột giữa việc dự kiến bỏ công chứng đất đai với quy định bắt buộc công chứng trong Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, đại biểu đề nghị giữ nguyên quy định bắt buộc công chứng, chứng thực đối với các hợp đồng giao dịch quyền sử dụng đất giữa cá nhân với cá nhân trong Luật Đất đai như luật hiện hành, nhằm bảo đảm tính thống nhất với Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Bộ luật Dân sự.

Đại biểu nêu bất cập trong việc miễn công chứng hợp đồng bất động sản khi một bên là doanh nghiệp (Điều 44, Luật Kinh doanh bất động sản) và đề nghị nghiên cứu sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản theo hướng quy định bắt buộc công chứng đối với các giao dịch mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai giữa chủ đầu tư và cá nhân, hoặc tối thiểu phải công chứng đối với các trường hợp khách hàng cá nhân có yêu cầu mà chủ đầu tư không được phép từ chối. Đây là công cụ pháp lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người mua nhà ở.

Đại biểu cũng chỉ ra khoảng trống pháp lý về kiểm soát công chứng đối với Hợp đồng đặt cọc mua bán bất động sản hình thành trong tương lai; bất cập trong cơ chế chia sẻ dữ liệu và liên thông giữa Cơ quan Đăng ký đất đai với Cơ sở dữ liệu Công chứng; bất cập về giá trị giao dịch ghi trong hợp đồng công chứng và nguy cơ thất thu thuế, rủi ro vô hiệu hợp đồng và đưa ra một số đề nghị cần điều chỉnh, bổ sung.

Theo chương trình làm việc, buổi chiều, các ĐBQH tiếp tục thảo luận ở Tổ đối với các dự án: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).