Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ góp ý về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa

Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI:

Buổi sáng, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận ở hội trường về các dự án: Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Quốc hội thảo luận ở hội trường.

Góp ý về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, ĐBQH tỉnh Phú Thọ Phạm Hùng Hưng cơ bản tán thành với sự cần thiết ban hành Luật; khẳng định đây là dự án Luật có ý nghĩa quan trọng trong việc thể chế hóa chủ trương phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời chuyển hóa các giá trị văn hóa, sức sáng tạo và tài sản trí tuệ thành nguồn lực, động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu đánh giá cao tư duy tiếp cận mới của dự thảo Luật khi đặt công nghiệp văn hóa trong tổng thể một hệ sinh thái kinh tế, bao gồm các hoạt động sáng tạo, sản xuất, phân phối, thương mại hóa và tiêu dùng sản phẩm văn hóa. Đây là sự chuyển đổi cần thiết từ tư duy chủ yếu quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sang tư duy phát triển văn hóa gắn với thị trường, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Phạm Hùng Hưng thảo luận ở hội trường.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, vấn đề quan trọng nhất khi xây dựng Luật này không phải là đưa được bao nhiêu chính sách khuyến khích, hỗ trợ vào Luật, mà là những chính sách đó có thực sự tạo ra cơ chế pháp lý mới, tháo gỡ được những điểm nghẽn của thực tiễn và có khả năng tổ chức thực hiện hay không. Một đạo luật về phát triển phải thực sự tạo ra động lực phát triển. Vì vậy, các quy định của Luật cần có tính quy phạm, xác định được chủ thể, điều kiện, quyền, nghĩa vụ, thẩm quyền, trách nhiệm và cơ chế thực hiện; hạn chế những quy định chỉ dừng lại ở việc xác lập mục tiêu, định hướng hoặc giao trách nhiệm chung chung mà không làm rõ cách thức thực hiện.

Từ những quan điểm đó, đại biểu Phạm Hùng Hưng đã góp ý cụ thể tại một số điều trong dự thảo Luật: Về phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ (tại các Điều 1, 2); nguyên tắc phát triển công nghiệp văn hóa và nguyên tắc áp dụng pháp luật (Điều 3); trách nhiệm quản lý nhà nước (Điều 5); thử nghiệm có kiểm soát trong các ngành công nghiệp văn hóa (Điều 9); sử dụng quyền sở hữu trí tuệ trong các quan hệ tín dụng (Điều 11); khung năng lực nhân lực trong các ngành công nghiệp văn hóa (Điều 13); công trình, thiết chế và tổ hợp, cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa (tại các Điều 16, 17); sử dụng không gian công cộng (Điều 20)... Đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý, hoàn thiện một số quy định của Luật, để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giải trình, làm rõ các vấn đề ĐBQH nêu.

Buổi chiều, các ĐBQH thảo luận về: Dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật; Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật; Báo cáo của Chính phủ về những vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật; Chủ trương đầu tư 03 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Bộ trưởng các bộ: Tư pháp, Nội vụ, Xây dựng đã giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu.