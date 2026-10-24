Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ góp ý các dự án Luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phát triển công nghiệp văn hóa

Buổi sáng, Quốc hội nghe trình bày các tờ trình, báo cáo thẩm tra về các dự án: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận ở Tổ về các dự án: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

ĐBQH tỉnh Phú Thọ thảo luận tại Tổ 12 cùng ĐBQH tỉnh Cà Mau. Dự phiên thảo luận có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ĐBQH tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ chủ trì phiên thảo luận ở Tổ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự phiên thảo luận ở Tổ; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ Phạm Đại Dương chủ trì thảo luận ở Tổ 12.

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, ĐBQH tỉnh Phú Thọ Đặng Bích Ngọc đóng góp một số nội dung về tiêu chí môi trường để phân loại dự án đầu tư theo quy định tại Điều 28 của dự thảo Luật. Qua nghiên cứu từ thực tiễn, đại biểu đề nghị cần làm rõ căn cứ xác định mức độ rủi ro và ngăn ngừa việc chia nhỏ các dự án để giảm nghĩa vụ môi trường, đảm bảo tính linh hoạt trong tổ chức thực hiện, tránh tình trạng dự án được xếp vào nhóm rủi ro thấp ở thời điểm đầu nhưng hoạt động thực tế lại có mức độ rủi ro cao hơn. Dự thảo Luật cần nghiên cứu và quy định rõ các nguyên tắc, tiêu chí khung làm cơ sở cho việc phân loại dự án, xác định nghĩa vụ và đăng ký môi trường, hạn chế cách hiểu và áp dụng không thống nhất trong quá trình thực hiện.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Đặng Bích Ngọc thảo luận ở Tổ.

Về đối tượng phải đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 30 của dự thảo Luật, đại biểu Đặng Bích Ngọc đề nghị quy định việc được miễn phải gắn với sự phù hợp của ngành nghề, công nghệ, tính chất và năng lực tiếp cận xử lý thực tế của hạ tầng môi trường; khi phát sinh các yếu tố rủi ro mới phải có cơ chế đánh giá bổ sung tương ứng. Cơ quan chủ trì soạn thảo đánh giá kỹ lưỡng các quy định liên quan, bảo đảm sự cân bằng giữa mục tiêu cải cách thủ tục hành chính với yêu cầu bảo vệ môi trường nghiêm ngặt. Cần có những cơ chế, quy định đảm bảo trong quá trình tổ chức thực hiện cũng như cải cách thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; mục tiêu cuối cùng là phải bảo vệ tốt nhất môi trường sống và điều kiện của người dân.

Đại biểu Đặng Bích Ngọc cũng đưa ra những phân tích và góp ý điều chỉnh, bổ sung quy định về thẩm quyền cấp giấy phép môi trường (tại Điều 41), về vận hành công trình xử lý chất thải và trách nhiệm của cơ quan cấp phép (tại Điều 16 và Điều 48). Đại biểu đề nghị công khai kết quả xử lý vi phạm, tiến độ khắc phục và có giải pháp, tuyên truyền để người dân biết phản ánh của mình đã được giải quyết đến đâu, các ý kiến, kiến nghị của người dân đã được ghi nhận và xử lý thấu đáo hay chưa, trên cơ sở đó có những biện pháp xử lý để giải quyết các hậu quả của môi trường sau này.

Buổi chiều, ĐBQH tiếp tục thảo luận ở Tổ về các dự án: Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Đại Dương tham gia góp ý đối với dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Đại biểu phân tích một số nội dung nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa phát triển. Góp ý về quy định trong dự thảo Luật, đại biểu quan tâm đến vấn đề sở hữu trí tuệ liên quan đến định giá về văn hóa, nghệ thuật là rất khó, tuy nhiên trong dự thảo Luật vẫn còn chung chung, chưa cụ thể. Đại biểu nêu, trong dự thảo Luật có quy định về khung nhân lực văn hóa, vấn đề này đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, có những quy định rõ ràng, cụ thể hơn...

Thảo luận dự án Luật này, đại biểu Lưu Thị Thúy Hằng góp ý về việc giải thích từ ngữ tại một số điều, khoản trong dự thảo Luật, tránh trùng lặp nội hàm chuyên môn. Đại biểu đề nghị, đối với hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến AI, cần quy định chế tài cụ thể tại một số điều, khoản trong dự thảo Luật. Phân tích từ thực tiễn, đại biểu cũng có những đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định một số điều, khoản trong dự thảo Luật, nhằm đảm bảo tính khả thi khi áp dụng.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Lưu Thị Thúy Hằng thảo luận ở Tổ.

Góp ý dự án Luật này, ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Phú Hà đề nghị cân nhắc rà soát lại vấn đề chính sách tài chính, đầu tư và thuế quy định tại Điều 31, 37 của dự thảo Luật. Đề nghị những nội dung nào đã đánh giá đúng, đủ nên đưa về luật chuyên ngành. Đại biểu nêu, trong dự thảo Luật, tại khoản 1, Điều 32 quy định coi cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa tương đương với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vấn đề này cần xem xét theo hướng thiết thực hơn. Đại biểu cũng đề nghị cân nhắc, điều chỉnh một số nội dung tại các Điều 37, 39...

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Phú Hà thảo luận ở Tổ.

Góp ý dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), ĐBQH tỉnh Phú Thọ Lưu Thị Thúy Hằng đưa ra vấn đề cử tri quan tâm về thực phẩm bẩn vẫn tái diễn. Đại biểu chỉ ra tại khoản 2, Điều 45 dự thảo Luật quy định cơ sở chỉ bị thu hồi giấy chứng nhận khi trong thời hạn 12 tháng bị xử phạt hành chính từ 2 lần trở lên hoặc để xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm trở lên hoặc để xảy ra 1 vụ ngộ độc thực phẩm gây tử vong. Đại biểu cho rằng điều đó là bất cập, đề nghị sửa theo hướng thu hồi ngay giấy chứng nhận khi cơ sở có lỗi để xảy ra ngộ độc thực phẩm quy mô lớn, ngộ độc tập thể từ mức độ nghiêm trọng trở lên hoặc gây tử vong theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền mà không cần chờ đến vi phạm lần thứ 2. Đại biểu cũng góp ý, điều chỉnh, bổ sung một số quy định tại các Điều 10, 11, 34, 58.

Góp ý dự án Luật này, ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Phú Hà quan tâm vấn đề rà soát thêm quy định trong dự thảo Luật liên quan nghĩa vụ đăng ký bản công bố sản phẩm, công bố tiêu chuẩn sản phẩm, lấy mẫu thử nghiệm, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, lưu giữ hồ sơ mẫu thực phẩm, khai báo và cập nhật thông tin..., đảm bảo Luật phù hợp và hiệu quả trong thực tiễn áp dụng.