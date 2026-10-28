Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đề xuất cơ chế linh hoạt điều tiết thị trường nhà ở

Quang cảnh phiên làm việc tại Hội trường chiều nay.

Các vị ĐBQH tỉnh Ninh Bình dự phiên thảo luận tại Hội trường.

Tham gia thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), đại biểu Phạm Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh (Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình) đề xuất bổ sung các cơ chế linh hoạt nhằm điều tiết thị trường nhà ở, khắc phục tình trạng lệch pha cung - cầu, hạn chế lãng phí nguồn lực và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Đại biểu Phạm Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh (Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình) thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Đại biểu Phạm Anh Tuấn đánh giá cao dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), cho rằng các nội dung sửa đổi đã phản ánh sát thực tế, thể hiện tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp và Nhân dân. Tuy nhiên, đại biểu chỉ ra thực tế tại một số địa phương đã và đang xuất hiện tình trạng lệch pha cung - cầu: Có nơi nhà ở thương mại dư thừa, đóng băng; trong khi nhu cầu về nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội của người dân vẫn vô cùng bức thiết. Nếu không có cơ chế điều chỉnh phù hợp, trong tương lai tình trạng này có thể trở nên phổ biến hơn; khi dự án Luật được thông qua với cơ chế thông thoáng, cởi mở hơn thì có thể xuất hiện tình trạng tồn đọng cục bộ ngay đối với nhà ở xã hội. Điều này dẫn đến nguy cơ lãng phí nguồn lực xã hội ở phân khúc nhà ở thương mại tồn kho, trong khi nhu cầu nhà ở xã hội vẫn chưa được giải quyết.

Trên cơ sở đó, đại biểu đề xuất 3 nội dung vào dự thảo Luật: Thứ nhất, cần có cơ chế đủ mạnh, chuyển đổi công năng linh hoạt từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội. Theo đại biểu, Điều 87 dự thảo Luật đã cho phép chuyển đổi công năng nhà ở và giao Chính phủ quy định chi tiết. Tuy nhiên, thủ tục điều chỉnh dự án từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội hiện còn phức tạp, mất nhiều thời gian. Vì vậy, đại biểu đề nghị hoàn thiện các quy định liên quan theo hướng tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục chuyển đổi, đồng thời bảo đảm các nguyên tắc của Luật.

Thứ hai, thiết lập cơ chế xả hàng phân cấp để giải quyết tình trạng nhà ở xã hội tồn kho cục bộ. Đại biểu cho rằng các rào cản về điều kiện mua, thuê, thuê mua có thể khiến một số dự án nhà ở xã hội khó tiêu thụ do thiếu người mua đủ điều kiện. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung vào Điều 59 dự thảo Luật về đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách nhà ở xã hội một cơ chế linh hoạt: “Nếu một dự án nhà ở xã hội sau khoảng thời gian 1 năm - 2 năm, từ khi công bố mở bán cho đúng đối tượng ưu tiên mà tỷ lệ hấp thụ đạt dưới 50% thì giao thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh được quyết định nới lỏng điều kiện để cho phép mở rộng bán cho đối tượng có thu nhập trung bình chưa có nhà ở theo mức giá bán được thẩm định lại”.

Thứ ba, bổ sung công cụ tài chính cho phép Nhà nước trưng mua nhà ở thương mại tồn kho để làm quỹ nhà ở công vụ, công cộng. Thay vì chỉ trông chờ vào việc chủ đầu tư tự xây mới, đại biểu đề nghị Luật cần bổ sung vào Điều 87 về chuyển đổi công năng nhà ở nội dung: “Nhà nước sử dụng ngân sách hoặc Quỹ phát triển nhà ở để trưng mua, mua lại các dự án nhà ở thương mại hoàn thiện nhưng không tiêu thụ được để chuyển thành nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước dùng cho thuê giá rẻ”. Theo đại biểu, đây là công cụ điều tiết thị trường hiệu quả mà nhiều quốc gia phát triển đã áp dụng thành công, vừa giải quyết nhanh thanh khoản cho thị trường bất động sản, vừa tạo ngay quỹ nhà ở cho thuê tại các vị trí tốt cho người lao động.

Ngày mai, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Hội trường về nhiều dự án Luật quan trọng.