Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đề nghị kiểm soát hình ảnh thuốc lá trên môi trường số

Quang cảnh phiên làm việc buổi chiều.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế, các đại biểu cơ bản tán thành phạm vi sửa đổi, bổ sung và nhiều nội dung của dự thảo. Các ý kiến tập trung góp ý về hoạt động của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; biện pháp bảo vệ khẩn cấp, tạm thời cách ly trẻ em; bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã và phân định trách nhiệm quản lý nhà nước. Một số đại biểu đề nghị bổ sung quy định về thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ khẩn cấp, yêu cầu chuyên môn đối với cán bộ cấp xã và cơ chế bảo đảm an toàn, chăm sóc liên tục cho trẻ em khi cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em bị đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình và các đại biểu dự phiên họp tại Hội trường.

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhiều ý kiến tập trung thảo luận về nội dung, sử dụng hình ảnh, diện tích quảng cáo trên bao bì thuốc lá và các nền tảng số. Đại biểu Trần Thế Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Hậu (Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình) đề nghị làm rõ quy định cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá tại khoản 10 Điều 9; sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 của dự thảo Luật.

Đại biểu Trần Thế Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Hậu (Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình) phát biểu thảo luận.

Đại biểu Trần Thế Anh đánh giá dự thảo có nhiều điểm mới, tiến bộ, nhất là việc kiểm soát chặt chẽ thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; cấm trưng bày, bán thuốc lá trên môi trường điện tử và tăng cường trách nhiệm bảo vệ người chưa đủ 18 tuổi. Những quy định này góp phần phòng ngừa các nguy cơ gây hại cho sức khỏe, bảo vệ trẻ em, thanh, thiếu niên trước tác hại của thuốc lá.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng cần quan tâm hơn đến nguy cơ người chưa đủ 18 tuổi tiếp xúc bị động với hình ảnh thuốc lá trên môi trường số, nhất là mạng xã hội và các nền tảng chia sẻ video. Hiện nay, học sinh, thanh, thiếu niên thường xuyên sử dụng mạng xã hội để học tập, tìm kiếm thông tin và giải trí. Trong quá trình tiếp cận các video, clip, các em có thể bất ngờ bắt gặp hình ảnh thuốc lá được lồng ghép hoặc những thông điệp quảng bá xuất hiện xen kẽ. Dù không chủ động tìm kiếm, những hình ảnh này vẫn có thể tác động đến nhận thức, khơi gợi sự tò mò và hình thành nhu cầu sử dụng thuốc lá của các em.

Theo đại biểu, khoản 10 Điều 9 dự thảo Luật đã quy định cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm và các sản phẩm khác dành riêng cho người chưa đủ 18 tuổi. Tuy nhiên, một video hoặc nội dung giải trí có thể được xây dựng chủ yếu nhằm thu hút thanh, thiếu niên nhưng lại phát hành trên mạng xã hội, phục vụ nhiều nhóm tuổi. Vì vậy, tiêu chí “dành riêng” có thể chưa bao quát đầy đủ những nội dung truyền thông hướng tới người chưa đủ 18 tuổi trên môi trường số, dẫn đến cách hiểu khác nhau khi áp dụng.

Từ thực tế trên, đại biểu Trần Thế Anh đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu chỉnh lý khoản 10 Điều 9 theo hướng cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm, các sản phẩm hoặc nội dung truyền thông dành riêng hoặc chủ yếu cho người chưa đủ 18 tuổi, kể cả nội dung cung cấp, phát hành, phân phối trên môi trường điện tử; trừ trường hợp tuyên truyền, phổ biến thông tin, giáo dục truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đồng thời, cần làm rõ tiêu chí nhận diện nội dung chủ yếu hướng tới người chưa đủ 18 tuổi, bảo đảm thống nhất với quy định cấm quảng cáo, tiếp thị thuốc lá và các quy định về hoạt động báo chí, nghệ thuật, giáo dục hợp pháp, tránh mở rộng phạm vi cấm không cần thiết.

Đại biểu nhấn mạnh, phòng, chống tác hại của thuốc lá không chỉ dừng ở kiểm soát việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng mà còn phải chủ động ngăn ngừa những tác động dẫn đến việc bắt đầu sử dụng thuốc lá, nhất là đối với thế hệ trẻ. Do đó, cần tiếp tục hoàn thiện quy định theo hướng rõ phạm vi áp dụng, bảo đảm tính khả thi, góp phần bảo vệ sức khỏe trẻ em, thanh, thiếu niên ngay từ sớm.