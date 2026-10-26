Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đề xuất bỏ kiểm tra nghiệm thu phòng cháy, tăng trách nhiệm an toàn

Bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu, tăng trách nhiệm bảo đảm an toàn

Góp ý về dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đại biểu Thái Thị An Chung đồng tình với quy định bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành.

Theo đại biểu, việc bãi bỏ thủ tục này phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, bởi các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy đã được xem xét qua nhiều khâu trong quá trình đầu tư, xây dựng và đưa công trình vào sử dụng.

Đại biểu Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu thảo luận tổ. Ảnh: Việt Anh

Trước khi triển khai dự án, chủ đầu tư phải thiết lập kế hoạch phòng cháy, chữa cháy theo quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan. Thiết kế và các nội dung chuyên môn được thẩm định theo quy định, tùy loại công trình, phương tiện và thẩm quyền của cơ quan có trách nhiệm. Trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư cùng các chủ thể liên quan phải bảo đảm điều kiện an toàn; khi hoàn thành, công trình, phương tiện tiếp tục thực hiện nghiệm thu theo quy định.

Vì vậy, việc duy trì thêm một bước kiểm tra nghiệm thu của cơ quan quản lý Nhà nước cần được xem xét trên cơ sở hiệu quả quản lý thực chất, tránh phát sinh thủ tục không cần thiết.

Đại biểu Thái Thị An Chung nhấn mạnh, yêu cầu quan trọng không chỉ là kiểm tra khi công trình hoàn thành mà còn phải duy trì điều kiện an toàn trong suốt quá trình hoạt động. Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm cần được thực hiện thường xuyên, hiệu quả, bảo đảm việc cắt giảm thủ tục không làm suy giảm yêu cầu phòng cháy, chữa cháy.

Theo đại biểu, quy định tại Điều 41 của Luật Phòng cháy và chữa cháy giao lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy trách nhiệm kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Đây là cơ sở để tăng cường kiểm soát trong quá trình sử dụng công trình, đồng thời giảm gánh nặng thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Làm rõ quy định chuyển tiếp, nâng cao hiệu quả lực lượng tại cơ sở

Đại biểu Thái Thị An Chung đề nghị rà soát các quy định chuyển tiếp đối với những cơ sở không bảo đảm yêu cầu phòng cháy, chữa cháy nhưng đã được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực.

Đối với các cơ sở đã có nghị quyết của HĐND cấp tỉnh quy định giải pháp xử lý, cần làm rõ việc tiếp tục thực hiện nghị quyết hiện hành hoặc cho phép ban hành nghị quyết mới. Đồng thời, nghiên cứu khả năng áp dụng các giải pháp tại điểm b và điểm c khoản 6 Điều 55 đối với những trường hợp phù hợp.

Đại biểu Quốc hội đoàn tỉnh Nghệ An tham gia thảo luận tổ. Ảnh: Việt Anh

Đại biểu Thái Thị An Chung cũng đề nghị sửa đổi khoản 6 Điều 55 theo hướng bỏ cụm từ “trừ trường hợp đã được quy định tại khoản 5 điều này”, nhằm bảo đảm tính thống nhất giữa các quy định và tạo cơ sở xử lý những tồn tại về điều kiện phòng cháy, chữa cháy.

Về tổ chức lực lượng tại cơ sở, đại biểu cho rằng, cần rà soát chức năng, nhiệm vụ và phương thức phối hợp giữa lực lượng dân phòng với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Sau khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được ban hành, đội trưởng, đội phó đội dân phòng đồng thời đảm nhiệm vị trí tương ứng trong lực lượng này.

Trong khi người đứng đầu có sự trùng lặp về nhân sự, thành viên giữa các lực lượng lại khác nhau, gây khó khăn nhất định trong tổ chức hoạt động. Vì vậy, đại biểu Thái Thị An Chung đề nghị điều chỉnh các điều 36, 37 và 38 của Luật Phòng cháy và chữa cháy, làm rõ nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Về lâu dài, cần nghiên cứu phương án tổ chức theo hướng hợp nhất các lực lượng, thống nhất đầu mối, hạn chế chồng chéo và nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là trong phát hiện, xử lý ban đầu các vụ cháy, sự cố và tình huống khẩn cấp.

Phân định thẩm quyền, bảo đảm nguồn lực bảo vệ công trình quan trọng

Góp ý về các dự án luật, đại biểu Trần Đức Thuận cơ bản đồng tình với định hướng phân cấp, phân quyền và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tuy nhiên, cần xác định rõ nguyên tắc phân định thẩm quyền giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Công Thương; quy định cụ thể phạm vi được giao hướng dẫn, trách nhiệm người đứng đầu và cơ chế kiểm tra, giám sát.

Theo đại biểu, phân cấp, phân quyền phải đi đôi với kiểm soát quyền lực, chia sẻ thông tin và phối hợp giữa các cơ quan, tránh chồng chéo hoặc bỏ trống trách nhiệm quản lý.

Đại biểu Trần Đức Thuận - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội phát biểu thảo luận. Ảnh: Việt Anh

Đối với thủ tục hành chính, việc rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số sẽ góp phần giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, thời hạn giải quyết cần tính đến điều kiện hạ tầng kỹ thuật và năng lực xử lý hồ sơ tại từng địa phương.

Thực tế cho thấy hệ thống mạng và khả năng triển khai dịch vụ trực tuyến giữa các địa phương chưa đồng đều. Do đó, bên cạnh quy định thời hạn ngắn hơn, cần đánh giá năng lực ứng dụng môi trường số, xây dựng lộ trình nâng cấp hạ tầng phù hợp và bảo đảm điều kiện triển khai đồng bộ.

Về chất lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đại biểu Trần Đức Thuận đồng tình với việc thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp và miễn một số thủ tục kiểm tra chất lượng theo dự thảo. Tuy nhiên, việc miễn, giảm phải căn cứ phân loại phương tiện và mức độ rủi ro, không ảnh hưởng đến an toàn.

Đại biểu Trần Đức Thuận đề nghị quan tâm đầu tư phương tiện chữa cháy hiện đại, có khả năng tiếp cận công trình cao tầng, đồng thời phát triển phương tiện nhỏ gọn, cơ động để xử lý sự cố tại khu dân cư có ngõ hẹp, địa hình phức tạp, nơi xe chữa cháy cỡ lớn khó tiếp cận.

Cùng với ngân sách Nhà nước, cần có cơ chế khuyến khích xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy. Việc người dân, tổ dân phố chủ động đóng góp kinh phí mua sắm phương tiện ứng cứu tại một số địa phương cho thấy khả năng huy động nguồn lực cộng đồng.

Đối với công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, đại biểu Trần Đức Thuận đề nghị làm rõ tiêu chí phân loại công trình, thẩm quyền đưa công trình vào hoặc ra khỏi danh mục, trách nhiệm các cơ quan và cơ chế phối hợp trong tình huống đặc biệt.

Cần xác định rõ trách nhiệm bảo đảm kinh phí giữa ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và chủ sở hữu, đơn vị quản lý công trình. Do điều kiện ngân sách giữa các địa phương khác nhau, cần nghiên cứu cơ chế điều phối, hỗ trợ từ Trung ương đối với những địa phương khó khăn.

Bổ sung trách nhiệm phối hợp tại khu vực đặc thù

Góp ý về dự thảo Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, đại biểu Lương Đình Hưng đề nghị bổ sung quy định về đối tượng áp dụng tại Chương I, có thể xây dựng thành điều riêng hoặc tích hợp vào Điều 1 về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

Đại biểu Lương Đình Hưng - Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu thảo luận. Ảnh: Ảnh: Việt Anh

Theo đại biểu Lương Đình Hưng, việc xác định rõ đối tượng áp dụng có ý nghĩa đối với không chỉ lực lượng Công an nhân dân mà còn nhiều lực lượng, cơ quan, tổ chức tham gia bảo vệ công trình. Quy định đầy đủ sẽ giúp xác định phạm vi điều chỉnh, bảo đảm tính chặt chẽ và thống nhất khi thực hiện.

Đại biểu đề nghị bổ sung một khoản tại Điều 39 về trách nhiệm quản lý Nhà nước, quy định rõ trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong chỉ đạo các lực lượng thuộc quyền phối hợp bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia tại vùng biên giới, hải đảo, thềm lục địa; phối hợp kiểm soát không phận và xử lý tình huống thiết bị bay không người lái vi phạm vùng trời của công trình.

Theo đại biểu, có những công trình quan trọng đối với an ninh quốc gia nhưng không thuộc nhóm công trình quốc phòng, quân sự, như giàn khoan dầu khí, cáp quang biển và công trình nằm trong khu vực vành đai biên giới. Vì vậy, cần quy định rõ trách nhiệm phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan, bảo đảm công tác quản lý, bảo vệ đồng bộ, nhất là tại địa bàn đặc thù.

Việc cơ quan soạn thảo rà soát, sửa đổi nhiều quy định nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Theo đại biểu, dự thảo sửa đổi, bổ sung 14 điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; sửa đổi, bổ sung 12 điều và bãi bỏ 7 khoản của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến để hoàn thiện quy định, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.