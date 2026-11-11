Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Sùng A Lềnh góp ý hoàn thiện quy định về an toàn thực phẩm

Tham gia thảo luận, đại biểu Sùng A Lềnh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ một số quy định nhằm bảo đảm tính thống nhất, khả thi trong thực tiễn, nhất là đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở địa bàn miền núi, vùng cao.

Đại biểu Sùng A Lềnh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai thảo luận tại hội trường về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Góp ý về những hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại điều 7 của Nghị định, đại biểu Sùng A Lềnh cho rằng, quy định “nghiêm cấm sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại cơ sở không có giấy chứng nhận hết hiệu lực mà chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận” có thể dẫn đến cách hiểu cơ sở chỉ cần nộp hồ sơ đề nghị cấp lại là được tiếp tục hoạt động, dù giấy chứng nhận đã hết hiệu lực và cơ quan có thẩm quyền chưa hoàn tất việc xem xét, đánh giá điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Do vậy, đại biểu đề nghị chỉnh lý quy định theo hướng làm rõ việc nộp hồ sơ đề nghị cấp lại không đồng nghĩa với việc cơ sở đương nhiên được tiếp tục hoạt động khi giấy chứng nhận đã hết hiệu lực. Trường hợp cho phép tiếp tục hoạt động, cần quy định cụ thể điều kiện, thời hạn và trách nhiệm kiểm tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định tại Điều 44, đại biểu nhận định, quy định này chưa thật sự phù hợp với đặc thù kinh doanh lưu động, theo tuyến hoặc tại nhiều địa điểm khác nhau. Thực tế, tại các tỉnh miền núi, hoạt động mua bán thực phẩm ở chợ phiên, chợ vùng cao và kinh doanh lưu động gắn liền với sinh kế của một bộ phận người dân. Việc yêu cầu thông báo địa điểm kinh doanh nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể đối với cơ sở không có địa điểm cố định có thể gây khó khăn khi thực hiện, nhất là trường hợp hoạt động trên địa bàn nhiều xã.

Từ thực tế đó, đại biểu Sùng A Lềnh đề nghị chỉnh lý khoản 3 Điều 44 theo hướng cho phép cơ sở kinh doanh không có địa điểm cố định thông báo địa bàn, tuyến hoặc phạm vi hoạt động thay cho địa điểm kinh doanh cụ thể; quy định rõ cơ quan tiếp nhận thông báo và trách nhiệm phối hợp quản lý đối với hoạt động kinh doanh liên xã. Cách quy định này sẽ tạo thuận lợi cho người dân chấp hành pháp luật, phù hợp với điều kiện miền núi, vùng cao, đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý an toàn thực phẩm.

Các đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp.

Một nội dung khác được đại biểu quan tâm là phạm vi thu hồi thực phẩm ghi sai nhãn tại Điều 56. Theo đại biểu, dự thảo chưa xác định rõ phạm vi thu hồi đối với thực phẩm ghi sai nhãn, đồng thời chưa phân biệt trường hợp sai sót có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng với sai sót về hình thức có thể khắc phục. Quy định chưa thống nhất có thể dẫn đến cách hiểu và áp dụng khác nhau, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý cũng như quyền lợi của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

Do đó, đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung trường hợp thực phẩm ghi sai nội dung bắt buộc trên nhãn vào quy định về phạm vi thu hồi; đồng thời, xác định nguyên tắc phân loại mức độ vi phạm để áp dụng biện pháp xử lý phù hợp. Qua đó, vừa bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, vừa tránh gây thiệt hại không cần thiết đối với những sai sót có thể khắc phục.