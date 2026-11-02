Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Sùng A Lềnh góp ý 4 nội dung trong dự án Luật Đầu tư

Quang cảnh phiên họp hội trường.

Cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư, đại biểu Sùng A Lềnh tập trung góp ý 4 nhóm vấn đề: chính sách hỗ trợ chuyển đổi, phát triển khu công nghiệp sinh thái; lựa chọn nhà đầu tư; thủ tục đầu tư đặc biệt và Cổng một cửa đầu tư quốc gia.

Đối với chính sách hỗ trợ chuyển đổi, phát triển khu công nghiệp sinh thái tại Điều 17b, đại biểu Sùng A Lềnh cho rằng, việc bổ sung chính sách khấu hao nhanh đối với một số tài sản, chi phí là phù hợp, góp phần khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ, tiết kiệm tài nguyên và thúc đẩy chuyển đổi xanh. Tuy nhiên, dự thảo cần làm rõ cơ chế giám sát việc duy trì các tiêu chí sinh thái trong thời gian hưởng ưu đãi, cũng như phương án xử lý khi đối tượng không còn đáp ứng điều kiện hoặc bị thu hồi chứng nhận.

Đại biểu Sùng A Lềnh đề nghị gắn việc hưởng chính sách với trách nhiệm duy trì tiêu chí sinh thái và hiệu lực chứng nhận; quy định cụ thể cơ chế kiểm tra, giám sát, phân biệt trường hợp không còn đáp ứng điều kiện do thay đổi thực tế với hành vi kê khai không trung thực, lợi dụng chính sách để hưởng ưu đãi.

Đại biểu Sùng A Lềnh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai thảo luận tại hội trường sáng 2/11.

Về lựa chọn nhà đầu tư tại Điều 23, đại biểu đề nghị làm rõ phạm vi, điều kiện áp dụng quy định bổ sung tại điểm e khoản 4 về “Trường hợp khác theo quy định của pháp luật”. Theo đại biểu, quy định này còn khái quát, có thể dẫn đến cách hiểu khác nhau trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư mà không thông qua đấu giá, đấu thầu. Vì vậy, cần xác định rõ căn cứ pháp lý, bảo đảm thống nhất với pháp luật chuyên ngành và hạn chế mở rộng các trường hợp ngoại lệ khi chưa có điều kiện áp dụng cụ thể.

Đối với thủ tục đầu tư đặc biệt tại Điều 28, đại biểu Sùng A Lềnh đánh giá việc mở rộng đối tượng áp dụng sẽ góp phần rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, tăng tính linh hoạt trong thu hút đầu tư. Tuy nhiên, cần phân định rõ những nguyên tắc, điều kiện cơ bản thuộc thẩm quyền của Quốc hội với nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết; rà soát các quy định liên quan giữa pháp luật về đầu tư, đất đai và phát triển đô thị để bảo đảm thống nhất, tránh chồng chéo.

Góp ý về Cổng một cửa đầu tư quốc gia tại Điều 46, đại biểu Sùng A Lềnh cho rằng việc xây dựng hệ thống thống nhất, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan là cần thiết, góp phần giảm giấy tờ, chi phí tuân thủ. Tuy nhiên, dự thảo cần làm rõ giá trị pháp lý của thông tin trên hệ thống, cách xử lý khi dữ liệu không thống nhất với quyết định, giấy chứng nhận hoặc hồ sơ pháp lý do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Đại biểu Sùng A Lềnh đề nghị xác định cụ thể giá trị pháp lý, phạm vi sử dụng và nguyên tắc xử lý sai lệch dữ liệu; phân định trách nhiệm cập nhật, kiểm tra, xác thực và đính chính thông tin của từng chủ thể; làm rõ nguyên tắc thu phí khai thác dữ liệu, bảo đảm phù hợp với pháp luật về phí, lệ phí và không phát sinh chi phí không cần thiết.

Chiều nay, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).