Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Sùng A Lềnh đề xuất bảo vệ quyền lợi người lao động và người thụ hưởng chính sách khi thay đổi địa giới hành chính

Góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, đại biểu Sùng A Lềnh cơ bản nhất trí với định hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, thủ tục kinh doanh. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu và làm rõ tại khoản 4 Điều 14 “Trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bảo đảm chất lượng huấn luyện khi tự tổ chức hoặc thuê dịch vụ huấn luyện”, bao gồm trách nhiệm kiểm tra nội dung, xác nhận kết quả và lưu trữ hồ sơ huấn luyện.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tại phiên thảo luận tổ chiều 21/10.

Đối với khoản 8 Điều 1, đại biểu đề nghị làm rõ hơn yêu cầu về quản lý chất lượng huấn luyện bảo đảm để Chính phủ quy định cụ thể nội dung huấn luyện, tối thiểu tiêu chuẩn người huấn luyện, cơ chế kiểm tra, hậu kiểm và xử lý các trường hợp huấn luyện không đảm bảo chất lượng. Việc hoàn thiện các quy định này nhằm bảo đảm thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, thủ tục kinh doanh đồng bộ với việc nâng cao chất lượng huấn luyện, tăng cường trách nhiệm của người sử dụng lao động, bảo đảm an toàn, sức khỏe của người lao động.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Sùng A Lềnh thảo luận tại tổ.

Đối với quyền thông báo tai nạn lao động, đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung vào Điều 6 quy định “Người lao động có quyền trực tiếp thông báo, cung cấp thông tin về tai nạn lao động, nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đến người sử dụng lao động và cơ quan nhà nước có thẩm quyền được bảo vệ khi thực hiện quyền thông báo, cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật”.

Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị bổ sung nguyên tắc phối hợp giữa các cơ quan địa phương trong điều tra tai nạn lao động liên quan đến nhiều địa bàn; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì điều tra trong yêu cầu cung cấp tài liệu, phối hợp xác minh và giao Chính phủ quy định cụ thể cơ chế phối hợp. Qua đó, bảo đảm quá trình điều tra được thực hiện kịp thời, thống nhất, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót trách nhiệm.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tại phiên thảo luận.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, đại biểu Sùng A Lềnh đề nghị hoàn thiện quy định về thu hồi các khoản chi bảo hiểm xã hội không đúng quy định, trong đó nghiên cứu và bổ sung thêm quy định vào khoản 19 Điều 1 sửa đổi bổ sung Điều 93. Cơ quan bảo hiểm xã hội được khấu trừ số tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sai, hưởng sai và số tiền hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội người hưởng nhận các lần chi trả tiếp theo, nghiên cứu bổ sung quy định về cách thức xử lý thu hồi khi người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đã mất.

Đáng chú ý, từ thực tiễn các địa phương miền núi sau sắp xếp đơn vị hành chính, đại biểu đề nghị bổ sung quy định bảo đảm quyền lợi hưởng phụ cấp khu vực đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thông tin cư trú thay đổi do điều chỉnh địa giới hoặc đổi tên đơn vị hành chính, nhưng nơi cư trú thực tế không thay đổi.

Quang cảnh phiên thảo luận.

Theo đại biểu, cần làm rõ trường hợp này để người hưởng tiếp tục được hưởng phụ cấp khu vực theo mức đang hưởng, tránh cách hiểu và áp dụng khác nhau trong quá trình thực hiện. Kiến nghị nhằm bảo đảm quyền lợi an sinh xã hội, nhất là đối với người dân tại các địa bàn miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.