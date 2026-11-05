Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Phạm Thị Phương góp ý hoàn thiện dự án Luật Bảo vệ công trình an ninh quốc gia

Tham gia thảo luận, đại biểu Phạm Thị Phương - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai thống nhất với sự cần thiết ban hành Luật, đồng thời đề nghị hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm quyền lợi người dân, phân định rõ trách nhiệm quản lý và nâng cao tính khả thi khi triển khai.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Phạm Thị Phương tham gia thảo luận về dự án Luật Bảo vệ công trình an ninh quốc gia.

Góp ý Điều 36, đại biểu cho rằng cần làm rõ cơ chế bồi thường, hỗ trợ trong trường hợp đất không bị thu hồi nhưng quyền sử dụng đất, hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của người dân bị hạn chế do xác lập hoặc điều chỉnh phạm vi bảo vệ công trình. Bởi thực tế, những hạn chế này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và sinh kế lâu dài của người dân.

Đại biểu Phạm Thị Phương đề nghị quy định cụ thể căn cứ xác định thiệt hại, cơ quan giải quyết, thời hạn và trách nhiệm chi trả bồi thường, hỗ trợ, bảo đảm thống nhất với Luật Đất đai.

Đối với khoản 2 Điều 17 và khoản 4 Điều 39, đại biểu đề nghị cụ thể hóa trách nhiệm của chính quyền cấp tỉnh, cấp xã phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó, cấp tỉnh điều phối các vấn đề liên xã, liên quan đến đất đai, bồi thường và nguồn lực; cấp xã theo dõi địa bàn, tuyên truyền, phát hiện và phối hợp xử lý sự cố. Trách nhiệm của công an, lực lượng bảo vệ chuyên trách và đơn vị quản lý công trình cũng cần được phân định rõ, tránh chồng chéo.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tham dự phiên thảo luận tại hội trường.

Góp ý Điều 35, đại biểu Phạm Thị Phương đề nghị hoàn thiện cơ chế phối hợp tại khu vực biên giới giữa lực lượng công an, Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý công trình; xác định rõ đầu mối điều phối, thẩm quyền chỉ huy, trách nhiệm trao đổi thông tin và huy động lực lượng khi xảy ra sự cố, nhất là với công trình đi qua nhiều địa bàn.

Về bảo đảm nguồn lực tại Điều 4, đại biểu Phạm Thị Phương đề nghị làm rõ trách nhiệm bố trí kinh phí giữa ngân sách trung ương, địa phương và đơn vị quản lý, vận hành công trình. Đối với các tỉnh miền núi, biên giới còn khó khăn, cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp về kinh phí, hạ tầng và lực lượng tại chỗ, bảo đảm các nhiệm vụ bảo vệ công trình được triển khai hiệu quả.