Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Lý Hương kiến nghị bảo đảm quyền lợi người lao động khi sửa đổi các luật

Tham gia thảo luận, đại biểu Lý Hương - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Quang cảnh phiên thảo luận tại hội trường.

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, đại biểu đề cập quy định về trách nhiệm giải trình khi người lao động nộp hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội quá thời hạn. Theo đại biểu, việc bổ sung quy định này nhằm nâng cao trách nhiệm của người lao động, bảo đảm giải quyết chế độ kịp thời, thống nhất. Tuy nhiên, trên thực tế, hồ sơ nộp chậm có thể do những nguyên nhân khách quan như ốm đau, điều trị dài ngày hoặc gặp khó khăn trong quá trình hoàn thiện giấy tờ, nhất là tại vùng sâu, vùng xa.

Do đó, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, làm rõ để nghĩa vụ giải trình không trở thành điều kiện từ chối tiếp nhận hồ sơ hoặc phát sinh thêm thủ tục không cần thiết. Cùng với đó, cần quy định rõ trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội trong tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết chế độ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Góp ý về quy định quyết định thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau và sau thai sản, đại biểu cho rằng cần cân nhắc đối với trường hợp đơn vị sử dụng lao động không có công đoàn cơ sở. Theo dự thảo, trong trường hợp này, người sử dụng lao động được quyết định thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Đại biểu nhận định, nếu giao toàn bộ quyền quyết định cho người sử dụng lao động, quyền lợi của người lao động có thể phụ thuộc quá nhiều vào ý chí của đơn vị sử dụng lao động. Vì vậy, đại biểu đề nghị nghiên cứu quy định theo hướng người sử dụng lao động quyết định thời gian nghỉ trên cơ sở thống nhất với người lao động. Cách quy định này vừa bảo đảm quyền chủ động trong tổ chức sản xuất, kinh doanh, vừa bảo vệ quyền lợi của người lao động sau thời gian ốm đau hoặc nghỉ thai sản.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Lý Hương phát biểu thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, đại biểu Lý Hương góp ý về trách nhiệm xác minh tai nạn lao động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

Theo đại biểu, dự thảo quy định trường hợp tai nạn lao động làm bị thương nặng một người lao động không theo hợp đồng lao động thì UBND cấp xã nơi xảy ra tai nạn lập biên bản ghi nhận sự việc và báo cáo cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Tuy nhiên, dự thảo chưa quy định trực tiếp trách nhiệm xác minh tiếp theo của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trong trường hợp biên bản cấp xã lập chưa đủ căn cứ giải quyết chế độ, chính sách hoặc phát sinh khiếu nại.

Các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận hội trường.

Để khắc phục khoảng trống này, đại biểu đề nghị quy định ngay trong Luật nguyên tắc về trách nhiệm của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trong tiếp nhận, kiểm tra thông tin do cấp xã chuyển đến và tổ chức xác minh bổ sung khi cần thiết; đồng thời giao Chính phủ quy định cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện.

Theo đại biểu, việc quy định rõ trách nhiệm của từng cấp sẽ góp phần bảo đảm quá trình giải quyết vụ việc chặt chẽ, không bỏ sót nhiệm vụ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; thảo luận tại hội trường về các dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến trẻ em, người khuyết tật, khám bệnh, chữa bệnh, dược, người cao tuổi, bảo hiểm y tế và phòng, chống tác hại của thuốc lá.