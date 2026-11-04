Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Lý Hương góp ý hoàn thiện Luật Xử lý vi phạm hành chính

Tham gia thảo luận về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), đại biểu Lý Hương - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đề nghị rà soát, hoàn thiện các quy định về quyền giải trình, thời hạn xử phạt, biện pháp cưỡng chế trên không gian mạng và thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý hành chính bắt buộc.

Về quyền giải trình tại điểm c, khoản 1, Điều 50 dự thảo Luật, đại biểu đề nghị cân nhắc quy định quyền giải trình đối với hành vi có hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện. Nếu áp dụng với mọi trường hợp, kể cả vi phạm có mức phạt tiền nhỏ, quy định có thể làm phát sinh thủ tục không cần thiết, kéo dài thời gian xử lý.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Lý Hương tham gia thảo luận về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Đối với thời hạn ra quyết định xử phạt tại Điều 55, đại biểu Lý Hương đề nghị xem xét thống nhất thời hạn đối với các vụ việc thông thường, kể cả trường hợp chuyển hồ sơ hoặc cần xác minh, bảo đảm linh hoạt, phù hợp yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. Thời hạn cần được quy định hợp lý, tránh gây áp lực cho cơ sở và kéo dài thời gian tạm giữ tang vật để chờ quyết định.

Về biện pháp cưỡng chế kỹ thuật trên không gian mạng tại điểm h khoản 2 Điều 74, đại biểu Lý Hương cho rằng việc ngừng cung cấp dịch vụ internet, viễn thông, hạ tầng số hoặc chặn truy cập có thể ảnh hưởng đến các cá nhân, tổ chức không liên quan do hạ tầng mạng được sử dụng chung. Vì vậy, cần thu hẹp phạm vi áp dụng, quy định chặt chẽ điều kiện kỹ thuật để xác định đúng đối tượng vi phạm, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên thảo luận tại hội trường chiều 4/11.

Đối với thẩm quyền quyết định đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và cơ sở giáo dục bắt buộc, đại biểu đồng tình với đề xuất giữ thẩm quyền của Tòa án nhân dân khu vực như quy định hiện hành. Theo đại biểu Lý Hương, đây là những quyết định liên quan trực tiếp đến quyền tự do thân thể của công dân, cần được xem xét, quyết định bởi cơ quan tư pháp có thẩm quyền.

Các ý kiến của đại biểu Lý Hương hướng đến hoàn thiện quy định pháp luật theo hướng khả thi, giảm thủ tục không cần thiết, nâng cao hiệu quả thực thi và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.