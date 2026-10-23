Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai kiến nghị siết kỷ luật ngân sách, hoàn thiện chính sách thuế

Các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Tham gia góp ý vào dự án Luật Ngân sách nhà nước, đại biểu Nguyễn Thành Trung đánh giá cao tinh thần cầu thị của Chính phủ trong tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, nhất là các quy định về phân cấp, phân quyền và bổ sung yêu cầu đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai chủ trì thảo luận tổ.

Đại biểu đề nghị làm rõ phạm vi, tiêu chí và điều kiện đưa các khoản chi vào danh mục chưa phân bổ chi tiết khi trình Quốc hội; quy định thời hạn hoàn thành phân bổ, giao dự toán và cơ chế xử lý đối với kinh phí còn lại chưa phân bổ. Đại biểu cho rằng, nếu thiếu tiêu chí cụ thể và giới hạn thời gian, việc phân bổ ngân sách có thể bị kéo dài, gây tồn đọng vốn, ách tắc giải ngân và ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý ngân sách. Do đó, đại biểu đề nghị quy định rõ trường hợp được phép đưa vào danh mục chưa phân bổ chi tiết; tăng cường cơ chế giám sát, bảo đảm nguồn lực được phân bổ kịp thời, đúng nhu cầu.

Đại biểu Nguyễn Thành Trung góp ý vào dự án Luật Ngân sách nhà nước.

Đối với việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương, đại biểu kiến nghị rà soát, thống nhất thuật ngữ và thẩm quyền quyết định nguyên tắc, tiêu chí phân bổ, tránh chồng chéo giữa các cơ quan. Với ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ ngân sách cấp xã, cần giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định nguyên tắc nhằm bảo đảm đúng chức năng của cơ quan dân cử.

Đại biểu cũng đề nghị làm rõ thẩm quyền của HĐND cấp xã trong ban hành chế độ chi ngân sách, tránh ủy quyền chưa phù hợp, gây chênh lệch chính sách giữa các địa bàn. Đồng thời, cần thu hẹp phạm vi chi chuyển nguồn, quy định rõ thời hạn sử dụng, trách nhiệm giải trình và cơ chế thu hồi kinh phí chưa sử dụng hết; tăng cường giám sát của Quốc hội, HĐND các cấp.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tại phiên thảo luận tổ

Góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, đại biểu Phạm Thị Phương đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ căn cứ lựa chọn mức thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng theo đề xuất tại dự thảo Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Đại biểu Phạm Thị Phương góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Đồng thời đề nghị rà soát, bảo đảm thống nhất giữa quy định về đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng, đất chậm đưa vào sử dụng trong dự thảo Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp với các khái niệm, tiêu chí và trường hợp xử lý đất theo dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Đối với chính sách miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đại biểu đề nghị quy định rõ hồ sơ, trình tự xác định đối tượng được hưởng chính sách. Cùng với đó, cần nghiên cứu kết nối, khai thác liên thông dữ liệu dân cư và dữ liệu đất đai để rà soát đối tượng đủ điều kiện miễn thuế.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tại phiên thảo luận tổ chiều 23/10.

Trường hợp thông tin đã có đầy đủ trong cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước, cần hạn chế yêu cầu người dân kê khai, cung cấp lại giấy tờ. Đây là giải pháp góp phần giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm chính sách miễn thuế đến đúng đối tượng thụ hưởng.