Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Hà Đức Minh đề xuất 4 nhóm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững

Đại biểu Hà Đức Minh bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với các báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của các Ủy ban của Quốc hội về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đại biểu đánh giá, trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, kinh tế nước ta vẫn đạt được những kết quả nổi bật, với GDP 9 tháng đầu năm tăng 9,01%, mức cao nhất trong 15 năm qua; kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ USD; kinh tế vĩ mô ổn định, an ninh năng lượng và các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững.

Quang cảnh kỳ họp.

Tuy nhiên, đại biểu Hà Đức Minh cũng chỉ rõ một số khó khăn, thách thức như doanh nghiệp trong nước còn gặp nhiều trở ngại, số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn cao; xuất khẩu phụ thuộc lớn vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI); các đầu tàu kinh tế tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng, chịu áp lực về hạ tầng và môi trường.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, đại biểu Hà Đức Minh kiến nghị Quốc hội và Chính phủ tập trung triển khai 4 nhóm giải pháp trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo đột phá trong tổ chức thực thi chính sách, gắn với phân bổ nguồn lực hợp lý, tăng tính chủ động cho địa phương. Đại biểu đề nghị cần rà soát tổng thể hệ thống pháp luật, nhất là các văn bản hướng dẫn thi hành; cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh chồng chéo, mâu thuẫn; tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn, đất đai, khoa học công nghệ và xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài.

Đại biểu Hà Đức Minh tham gia thảo luận tại hội trường.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực tăng trưởng cốt lõi. Đại biểu đề nghị đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, kết hợp ngân sách nhà nước với nguồn vốn xã hội, tư nhân và các quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế; có chính sách ưu đãi thuế, tín dụng thực chất đối với doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển công nghệ; đồng thời mạnh dạn thí điểm các cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ nghiên cứu có tính đột phá, gắn với cơ chế chấp nhận rủi ro trong hoạt động khoa học công nghệ.

Đại biểu cũng đề nghị quan tâm phát triển bền vững hệ thống doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước và triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát, ổn định chi phí đầu vào của nền kinh tế, thực hiện ngay việc tự chủ chiến lược gắn với hoàn thiện hành lang pháp lý đối với các mặt hàng thiết yếu.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tham dự kỳ họp.

Đại biểu Hà Đức Minh bày tỏ tin tưởng, với nền tảng kinh tế vĩ mô vững vàng, sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội và điều hành quyết liệt của Chính phủ, kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục bứt phá, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.