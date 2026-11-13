Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai góp ý hoàn thiện dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh

Tham gia thảo luận, các đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.

Đại biểu Tráng A Dương cơ bản nhất trí với hồ sơ dự án Luật do Chính phủ trình và báo cáo thẩm tra. Đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sản xuất, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đại biểu Tráng A Dương phát biểu thảo luận tại tổ.

Về phạm vi điều chỉnh, đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với giao dịch hàng hóa phái sinh phi tập trung; phân định rõ giao dịch thông qua tổ chức trung gian và giao dịch thỏa thuận trực tiếp. Đồng thời, cần quy định cụ thể cơ chế quản lý, giám sát đối với các giao dịch này, tránh để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Đối với Điều 5, đại biểu đề nghị bổ sung tổ hợp tác, hộ kinh doanh vào nhóm đối tượng được hỗ trợ phát triển thị trường; trong đó, cần chú trọng cung cấp thông tin, tư vấn và cảnh báo rủi ro, giúp các hộ sản xuất nhỏ chủ động ứng phó với biến động giá cả.

Về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát tại Điều 6, đại biểu đề nghị cần bảo đảm công khai, minh bạch, an toàn và kiểm soát rủi ro; ưu tiên thử nghiệm với các nông sản thế mạnh, sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đóng góp ý kiến vào Điều 7, đại biểu đề nghị bổ sung quy định xử lý hành vi không cung cấp hoặc cung cấp thông tin sai lệch, không rõ ràng về bản chất, lợi ích và rủi ro của giao dịch.

Đại biểu nhấn mạnh, Luật cần hướng tới thúc đẩy sản xuất hàng hóa, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân chủ động ứng phó với biến động thị trường; đồng thời phải bảo đảm người sản xuất, nhất là đồng bào vùng cao, được tiếp cận thông tin, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi khi tham gia.

Quang cảnh phiên thảo luận tại tổ.

Cùng góp ý về dự án Luật, đại biểu Nguyễn Thành Trung, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, cho rằng, việc ban hành Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh sẽ tạo khuôn khổ pháp lý thống nhất, minh bạch, thúc đẩy thị trường phát triển hiện đại, an toàn và hội nhập quốc tế. Đại biểu tập trung góp ý 3 nội dung: mô hình tổ chức thị trường, hạ tầng thanh toán bù trừ và cơ chế tham gia của doanh nghiệp nhà nước.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tại phiên thảo luận tổ.

Về Trung tâm thanh toán bù trừ, đại biểu đề nghị bổ sung quy định cho phép Nhà nước góp vốn hoặc nắm giữ cổ phần chi phối khi cần thiết; bảo đảm trung tâm độc lập về pháp nhân, tài chính, nhân sự và quản trị rủi ro. Đồng thời, cần giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài không quá 49% vốn điều lệ, một cổ đông chiến lược nước ngoài không nắm giữ quá 20 - 25%, nhằm bảo đảm an ninh tài chính quốc gia.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Nguyễn Thành Trung tham gia thảo luận tại tổ.

Góp ý Điều 45 về cơ chế doanh nghiệp nhà nước tham gia thị trường để phòng ngừa rủi ro, đại biểu cho rằng các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, lương thực và phân bón có nhu cầu sử dụng công cụ phái sinh nhằm ứng phó với biến động giá thế giới. Tuy nhiên, các quy định về bảo toàn vốn nhà nước vẫn khiến doanh nghiệp e ngại khi tham gia. Vì vậy, đại biểu đề nghị cần rà soát các quy định, bảo đảm thống nhất với pháp luật về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đồng thời, đánh giá hiệu quả giao dịch phái sinh trong tổng thể hoạt động sản xuất, kinh doanh, tránh chỉ căn cứ vào khoản lỗ riêng lẻ để xác định trách nhiệm thất thoát vốn.