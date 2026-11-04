Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai góp ý hoàn thiện dự án Luật An ninh dữ liệu và Luật Định danh, xác thực điện tử

Tham gia thảo luận, các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tập trung đề xuất các giải pháp bảo đảm an ninh dữ liệu, hoàn thiện cơ chế liên thông, khai thác dữ liệu và tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ số, nhất là tại địa bàn miền núi, biên giới.

Đối với dự án Luật Định danh và xác thực điện tử, đại biểu Sí Thị Mai Anh đề nghị bổ sung các quy định bảo đảm người dân vùng khó khăn có phương thức xác thực phù hợp khi sử dụng dịch vụ công và dịch vụ thiết yếu.

Đại biểu Sí Thị Mai Anh tham gia góp ý đối với dự án Luật Định danh và xác thực điện tử.

Theo đại biểu, tại địa bàn miền núi, biên giới, một bộ phận người dân chưa có thiết bị phù hợp, gặp khó khăn khi xác thực sinh trắc học hoặc kết nối mạng gián đoạn. Vì vậy, cần quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ trong duy trì phương thức xác thực trực tiếp hoặc phương thức thay thế bảo đảm an toàn, độ tin cậy. Khi hệ thống xảy ra sự cố, phải có quy trình tiếp nhận, xác minh và tiếp tục xử lý hồ sơ, tránh để người dân phải đi lại nhiều lần.

Đại biểu cũng đề nghị hoàn thiện cơ chế kế thừa, liên kết các mã định danh và dữ liệu đã có. Trường hợp cấp mã định danh quốc gia mới phải bảo đảm liên kết với mã chuyên ngành hiện hữu, không yêu cầu người dân đăng ký hoặc cung cấp lại thông tin đã được xác thực. Cùng với đó, cần quy định rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong chủ động khai thác dữ liệu; xác định đầu mối, thời hạn xử lý khi thông tin giữa các hệ thống không thống nhất, tránh để người dân đi lại giữa nhiều cơ quan để điều chỉnh sai lệch dữ liệu.

Tham gia góp ý dự án Luật An ninh dữ liệu, đại biểu Sùng A Lềnh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đề nghị hoàn thiện tiêu chí phân loại rủi ro dữ liệu theo hướng rõ ràng, có thể kiểm chứng và áp dụng thống nhất.

Đại biểu Sùng A Lềnh tham gia góp ý vào dự án Luật An ninh dữ liệu.

Đại biểu cho rằng việc phân cấp rủi ro quyết định nghĩa vụ đánh giá tác động, kiểm toán, thẩm định và chi phí tuân thủ. Do đó, tiêu chí cần căn cứ vào hậu quả khi dữ liệu bị lộ lọt, làm sai lệch hoặc không thể truy cập đúng thời điểm, thay vì chỉ dựa vào dung lượng hay số lượng bản ghi.

Đối với địa phương miền núi, biên giới như Lào Cai, cần phân biệt dữ liệu phục vụ cung cấp thông tin với dữ liệu điều khiển công trình hoặc liên quan trực tiếp đến quốc phòng, an ninh. Đại biểu Sùng A Lềnh đề nghị Luật quy định các tiêu chí nền tảng về tính chất, độ nhạy cảm, phạm vi ảnh hưởng và hậu quả khi dữ liệu bị xâm phạm; giao Chính phủ cụ thể hóa ngưỡng định lượng, phương pháp đánh giá và tình huống hướng dẫn.

Về điều kiện triển khai tại cơ sở, đại biểu Sùng A Lềnh kiến nghị làm rõ cơ chế áp dụng phương án bảo vệ dữ liệu trên hạ tầng dùng chung. Những đơn vị sử dụng hệ thống chung đã đáp ứng yêu cầu an ninh dữ liệu cần được kế thừa phương án bảo vệ tương ứng, chỉ bổ sung nội dung liên quan đến dữ liệu, thiết bị hoặc rủi ro riêng, tránh trùng lặp hồ sơ và yêu cầu kỹ thuật.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại hội trường sáng 4/11.

Đặc biệt, với địa phương còn khó khăn về nhân lực và hạ tầng công nghệ, cần có cơ chế hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo đầu mối chuyên trách và phát triển dịch vụ bảo vệ dữ liệu dùng chung; xác định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện, kinh phí theo phân cấp và đầu mối hỗ trợ khi xảy ra sự cố. Đại biểu Sùng A Lềnh cũng đề nghị rà soát lộ trình xác định cấp độ, kiểm toán và khắc phục đối với các hệ thống đang vận hành, bảo đảm các cơ quan, đơn vị có đủ thời gian chuẩn bị và thực hiện đúng yêu cầu.

Các ý kiến của đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật theo hướng sát thực tiễn, bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận, sử dụng dịch vụ số, nhất là tại địa bàn miền núi, biên giới.