Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai góp ý hoàn thiện chính sách bảo vệ môi trường và tài nguyên biển, hải đảo

Tại tổ thảo luận số 15 gồm Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai và tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai chủ trì thảo luận.

Góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đại biểu Sùng A Lềnh - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tập trung vào các quy định về phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản, tái sử dụng chất thải xây dựng và quản lý rác thải sinh hoạt tại khu vực nông thôn, miền núi.

Quang cảnh phiên thảo luận tại tổ.

Về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản, đại biểu đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa nghĩa vụ phục hồi môi trường trong quá trình khai thác và khi đóng cửa mỏ. Những nội dung đã được thẩm định, phê duyệt cần được kế thừa trong hồ sơ đóng cửa mỏ; chỉ thẩm định bổ sung đối với phần thay đổi hoặc chưa được đánh giá, tránh phát sinh thủ tục và chi phí trùng lặp.

Đại biểu cũng đề nghị quy định cụ thể về cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý môi trường và cơ quan quản lý khoáng sản trong kiểm tra, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ phục hồi môi trường, bảo đảm an toàn sau đóng cửa mỏ.

Đối với việc tái sử dụng đất, đá, bê tông, gạch, cát, bùn và các vật chất phát sinh từ hoạt động xây dựng, đại biểu thống nhất với chủ trương tận dụng tài nguyên, giảm lượng chất thải phải xử lý. Tuy nhiên, cần bổ sung điều kiện kỹ thuật và xác định rõ trách nhiệm của bên tiếp nhận, ngăn chặn việc lợi dụng san lấp mặt bằng để đổ thải trái quy định.

Đại biểu Sùng A Lềnh tham gia góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, đại biểu Sùng A Lềnh - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đề nghị Chính phủ quy định phương pháp xây dựng và khung định mức kinh tế - kỹ thuật chung trong thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Trên cơ sở đó, các địa phương cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi địa hình phức tạp, chi phí thu gom và vận chuyển cao.

Đại biểu kiến nghị bổ sung chính sách ưu tiên hỗ trợ hạ tầng, dịch vụ thu gom, xử lý rác thải thiết yếu tại vùng đặc biệt khó khăn; tăng cường thực thi các quy định cấm sản xuất vật liệu gây nguy hại cho môi trường, có chế tài phù hợp và khuyến khích doanh nghiệp phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường.

Đối với dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), đại biểu Sùng A Lềnh - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đề nghị bổ sung trách nhiệm của các địa phương không có biển trong kiểm soát ô nhiễm từ lưu vực sông ra biển. Theo đó, UBND cấp tỉnh thuộc lưu vực sông đổ ra biển cần kiểm kê, kiểm soát nguồn thải, chia sẻ dữ liệu và phối hợp giảm ô nhiễm trên toàn lưu vực.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tại phiên thảo luận tại tổ.

Đại biểu cũng kiến nghị kết nối, đồng bộ dữ liệu về nguồn thải, chất lượng nước và quan trắc môi trường giữa các địa phương có biển và không có biển; bảo đảm kinh phí, nhân lực và kỹ thuật phục vụ cập nhật, chia sẻ dữ liệu, nâng cao hiệu quả kiểm soát ô nhiễm từ đất liền ra biển.

Tham gia góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đại biểu Lý Hương cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi Luật nhằm khắc phục bất cập, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ và đổi mới phương thức quản lý dựa trên dữ liệu, mức độ rủi ro.

Đại biểu đề nghị làm rõ chủ thể, phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm phối hợp trong thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường; phân định cụ thể thẩm quyền giữa cơ quan Trung ương và Chủ tịch UBND cấp tỉnh theo mức độ rủi ro, tính chất tác động môi trường, nhất là đối với dự án có tác động liên tỉnh.

Đồng thời, việc phân quyền cần đi đôi với bảo đảm kinh phí, nhân lực, chuyên gia và công cụ kỹ thuật để địa phương thực hiện nhiệm vụ. Đại biểu đề nghị đánh giá cụ thể khối lượng công việc phát sinh, năng lực thực thi và nhu cầu hỗ trợ của cấp tỉnh, cấp xã.

Đại biểu Lý Hương tham gia thảo luận tại tổ.

Về phân loại dự án và đánh giá tác động môi trường, đại biểu kiến nghị bổ sung tiêu chí đánh giá nguy cơ ảnh hưởng đến khu dân cư tập trung, nguồn nước sinh hoạt, sức khỏe, sinh kế và điều kiện sống của người dân, nhất là các trường hợp phải di dời, tái định cư.

Đối với quy định miễn đánh giá tác động môi trường, cần xác định rõ điều kiện theo loại hình, quy mô, tính chất nguồn thải và mức độ tác động đến các yếu tố nhạy cảm, bảo đảm việc đơn giản hóa thủ tục không làm giảm hiệu quả kiểm soát ô nhiễm.

Đại biểu Lý Hương đề nghị hoàn thiện cơ chế giám sát khi bỏ yêu cầu vận hành thử nghiệm bắt buộc đối với công trình xử lý chất thải; quy định rõ trách nhiệm của chủ dự án trong chứng minh công trình đáp ứng quy chuẩn trước khi xả thải, cung cấp kết quả quan trắc giai đoạn đầu vận hành; làm rõ trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận đăng ký môi trường và cơ chế hỗ trợ kỹ thuật cho cấp xã.

Chiều nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ về các dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.