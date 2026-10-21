Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai góp ý hoàn thiện các dự án luật về y tế, an sinh xã hội

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 21/10, các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tham gia thảo luận tại tổ về các dự án luật liên quan đến bảo vệ trẻ em, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế, phòng, chống tác hại của thuốc lá và hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người. Các ý kiến tập trung làm rõ trách nhiệm thực thi, bảo đảm quyền lợi của các nhóm đối tượng và nâng cao tính khả thi của quy định pháp luật.

Đại biểu Sùng A Lềnh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tham gia góp ý vào các dự án luật.

Tham gia góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em và các luật liên quan, đại biểu Sùng A Lềnh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đề nghị nghiên cứu sử dụng thống nhất thuật ngữ “có nguy cơ bị xâm hại” thay cho cụm từ “có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi”. Theo đại biểu, cách diễn đạt này phù hợp với khái niệm xâm hại trẻ em trong Luật Trẻ em hiện hành, bảo đảm tính thống nhất về thuật ngữ pháp lý.

Đại biểu cũng đề nghị bổ sung quy định giải thích khái niệm “trẻ em mồ côi” tại Điều 4 Luật Trẻ em, làm rõ các trường hợp mồ côi cả cha và mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ, đồng thời phân biệt với trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không nơi nương tựa. Việc này nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa các quy định pháp luật, tạo căn cứ xác định đối tượng thụ hưởng chính sách bảo vệ, chăm sóc và trợ giúp xã hội.

Trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, đại biểu Sùng A Lềnh đề nghị bổ sung cơ chế liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia về người hành nghề giữa Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và địa phương. Qua đó, hạn chế chồng chéo trong quản lý, thu hồi hoặc điều chỉnh giấy phép hành nghề đối với người chuyển công tác giữa các cơ sở y tế trong và ngoài lực lượng vũ trang.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tại phiên thảo luận tổ.

Liên quan đến mức hưởng bảo hiểm y tế, đại biểu đề nghị làm rõ tiêu chí xác định phòng khám khu vực đáp ứng điều kiện hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú theo quy định dự thảo. Trường hợp chưa thể quy định cụ thể trong luật, cần giao cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn để cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở khám, chữa bệnh có căn cứ thống nhất khi thực hiện.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đại biểu Sùng A Lềnh đề nghị quy định rõ trách nhiệm kiểm soát độ tuổi người mua thuốc lá của cơ sở kinh doanh. Đại biểu đề xuất cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc lá có trách nhiệm kiểm tra độ tuổi trong trường hợp có căn cứ nghi ngờ người mua chưa đủ 18 tuổi và phải từ chối bán nếu người mua không chứng minh được đủ tuổi theo quy định. Đồng thời, cần có hướng dẫn cụ thể về phương thức xác minh để bảo đảm tính khả thi, tạo cơ sở kiểm tra, xử lý vi phạm và ngăn chặn người chưa thành niên tiếp cận thuốc lá.

Đại biểu Sí Thị Mai Anh tham gia ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Cùng góp ý về dự án luật này, đại biểu Sí Thị Mai Anh đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung giải thích thuật ngữ “shisha” tại Điều 2 hoặc quy định rõ phạm vi nhận diện sản phẩm bằng quy định phù hợp, đảm bảo thống nhất với các quy định về hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 9.

Đại biểu cũng đề nghị làm rõ phạm vi các sản phẩm mô phỏng thuốc lá thuộc diện bị nghiêm cấm, xem xét loại trừ những sản phẩm, mô hình phục vụ giáo dục, nghiên cứu khoa học và tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá nếu không nhằm quảng bá, khuyến khích sử dụng thuốc lá.

Góp ý dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), đại biểu Sùng A Lềnh, đại biểu Tráng A Dương và đại biểu Phạm Thị Phương tập trung vào việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người hiến, bảo đảm công bằng trong điều phối nguồn mô, tạng và hoàn thiện cơ chế chăm sóc sau hiến.

Đại biểu Tráng A Dương tham gia thảo luận tại tổ.

Theo đó, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát quy định về chế độ chăm sóc, phục hồi sức khỏe đối với phạm nhân hiến mô, bộ phận cơ thể người.

Về điều phối bộ phận cơ thể người để ghép, các đại biểu đề nghị làm rõ điều kiện, tiêu chí ưu tiên đối với người bệnh tại cơ sở y tế đã phát hiện, vận động và hồi sức duy trì người hiến.

Đồng thời, bổ sung quy định về việc bàn giao thi hài, tro cốt cho gia đình theo nguyện vọng của người hiến và gia đình; làm rõ cơ chế hỗ trợ chi phí vận chuyển, mai táng trong trường hợp gia đình trực tiếp tổ chức hậu sự. Đây là nội dung liên quan đến quyền, nguyện vọng của người hiến, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với nghĩa cử hiến tặng vì mục đích nhân đạo.

Đại biểu cũng đề xuất tăng cường tuyên truyền phù hợp với đặc điểm văn hóa, ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và miền núi. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, trong đó có tuyên truyền bằng tiếng dân tộc, sẽ giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích của việc hiến tặng, bảo đảm quyết định hiến được thực hiện trên cơ sở tự nguyện và đầy đủ thông tin.

Đại biểu Phạm Thị Phương tham gia thảo luận tại tổ.

Cùng với đó, các đại biểu cũng đề nghị làm rõ người có quyền đồng ý cho hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi người hiến qua đời; quy định cụ thể thứ tự ưu tiên và cách xử lý khi các thành viên gia đình có ý kiến khác nhau nhằm đảm bảo thuận lợi trong thực hiện, hạn chế tranh chấp và bảo đảm tôn trọng nguyện vọng của người hiến.

Đồng thời, đề xuất tăng cường phối hợp giữa cơ sở lấy bộ phận cơ thể và cơ sở khám, chữa bệnh tại nơi người hiến cư trú để thực hiện theo dõi sức khỏe lâu dài, tạo thuận lợi cho người hiến, nhất là những người sống ở vùng sâu, vùng xa.

Góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người khuyết tật, đại biểu Lý Hương đề nghị hoàn thiện các quy định về xác định mức độ khuyết tật, giáo dục nghề nghiệp và chính sách hỗ trợ việc làm, tạo điều kiện để người khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ phù hợp, nâng cao cơ hội học nghề, tìm kiếm việc làm và hòa nhập xã hội.

Đại biểu Lý Hương tham gia góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người khuyết tật.

Chiều nay, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về các dự án luật liên quan lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, lưu trữ, bình đẳng giới, hoạt động chữ thập đỏ và thực hiện dân chủ ở cơ sở.