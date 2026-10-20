Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đề xuất tháo gỡ vướng mắc, nâng cao tính khả thi của các dự án luật

Tham gia góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, đại biểu Sùng A Lềnh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đề nghị hoàn thiện các quy định về bảo đảm nguồn lực cấp điện an toàn, ổn định cho vùng khó khăn; cơ chế giá chuyển tiếp đối với thủy điện nhỏ và trách nhiệm phối hợp bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy điện liên tỉnh.

Đại biểu Sùng A Lềnh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tham gia góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Từ kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước đây về thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực điện lực và an toàn vận hành lưới điện, đại biểu cho rằng, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện chưa phản ánh đầy đủ chất lượng và mức độ an toàn trong tiếp cận điện năng.

Đối với địa bàn miền núi, dân cư phân tán, suất đầu tư xây dựng, cải tạo lưới điện thường lớn, trong khi nguồn lực nâng cấp và tiếp nhận công trình còn hạn chế.

Đại biểu đề nghị bổ sung nguyên tắc ưu tiên nguồn lực cho địa bàn chưa có điện, khu dân cư có điện yếu, không an toàn, chất lượng thấp và các công trình cấp điện thiết yếu xuống cấp. Cùng với đó, cần quy định rõ tiêu chí ưu tiên, cơ chế phối hợp nguồn vốn, trách nhiệm đầu tư, tiếp nhận và quản lý vận hành; tính toán cả chi phí duy trì, sửa chữa và khả năng chống chịu thiên tai để công trình phát huy hiệu quả lâu dài.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tại phiên thảo luận tổ chiều ngày 20/10.

Đối với chính sách hỗ trợ tiền điện, đại biểu đề nghị xác định rõ đối tượng, nguồn kinh phí, trách nhiệm thực hiện và phương thức hỗ trợ thuận lợi cho người dân.

Việc thực hiện lộ trình xóa bỏ bù chéo giữa các nhóm khách hàng cần đi kèm đánh giá tác động đến khả năng chi trả của hộ nghèo, hộ chính sách và người dân vùng khó khăn, bảo đảm chính sách giá điện gắn với hỗ trợ trực tiếp phù hợp.

Cùng với đó, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cần phối hợp với các bộ chuyên ngành thống nhất quy định trong các luật có liên quan cũng như trong Luật Điện lực để giải quyết những vấn đề khó khăn liên quan đến bãi đổ thải của các nhà máy, công trình thủy điện.

Cũng tham gia góp ý dự án Luật Điện lực, đại biểu Tráng A Dương đề nghị làm rõ phạm vi áp dụng quy định ưu tiên Luật Điện lực khi có sự khác nhau với các luật được ban hành trước, tránh cách hiểu rộng và thiếu thống nhất trong thực tiễn.

Đại biểu đề xuất bổ sung các yêu cầu về an ninh mạng, an ninh năng lượng, bảo vệ dữ liệu, khả năng kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu trong quy định về ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực điện lực. Đồng thời đề nghị làm rõ căn cứ, tiêu chí và phạm vi áp dụng các cơ chế đặc thù đối với công trình điện cấp bách; bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước và có cơ chế kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

Đại biểu Lý Hương tham gia góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thư viện.

Tham gia góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thư viện, đại biểu Lý Hương đề nghị thống nhất cách sử dụng thuật ngữ về thông báo hoạt động thư viện, tránh cách diễn đạt khác nhau trong cùng một điều luật dẫn đến cách hiểu không thống nhất về hồ sơ, thủ tục.

Về Luật Di sản văn hóa, đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung cơ chế cho phép áp dụng biện pháp bảo vệ, gia cố, chống đỡ tạm thời đối với di tích có nguy cơ bị hủy hoại hoặc sụp đổ.

Đối với Luật Du lịch, đại biểu đề nghị bổ sung trách nhiệm thông báo của cơ sở lưu trú du lịch với UBND cấp xã trước khi đi vào hoạt động, tạo điều kiện để chính quyền cơ sở chủ động nắm bắt thông tin, tổ chức kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch.

Tham gia góp ý vào Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đại biểu Sí Thị Mai Anh đề nghị cụ thể hóa tiêu chí xác định tổ chức, cá nhân kinh doanh thuộc diện phải đăng ký hợp đồng theo mẫu.

Đại biểu Sí Thị Mai Anh tham gia thảo luận tổ.

Về nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được phân cấp cho UBND cấp xã, đại biểu lưu ý những khó khăn tại địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi công chức thường kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực và chưa được đào tạo chuyên sâu về thương mại điện tử, giải quyết tranh chấp.

Đại biểu đề nghị cơ quan chuyên môn cấp tỉnh cung cấp biểu mẫu thống nhất, tổ chức tập huấn định kỳ, hỗ trợ xử lý vụ việc phức tạp và bảo đảm điều kiện về nhân lực, kinh phí để chính quyền cơ sở thực hiện nhiệm vụ hiệu quả.

Đối với Luật Cạnh tranh, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ tiêu chí lựa chọn, kết hợp các phương pháp xác định thị phần, bổ sung nguyên tắc xác định, thống kê và đối chiếu dữ liệu giao dịch trên nền tảng số, đảm bảo thống nhất về phạm vi và thời gian thu thập dữ liệu, đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa quy định về nhóm doanh nghiệp liên kết với quy định về thị phần kết hợp, cũng như nguyên tắc tổng hợp số lượng của các doanh nghiệp trong nhóm, nhằm phản ánh, xác định vị thế thị trường và tạo thuận lợi trong quá trình áp dụng pháp luật.

Các ý kiến của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai là cơ sở để cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện các dự án luật, bảo đảm quy định rõ ràng, đồng bộ, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.