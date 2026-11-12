Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính về quản lý hóa đơn điện tử và giải ngân vốn đầu tư công

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn về tình trạng mua bán trái phép hóa đơn điện tử và những bất cập trong phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Hà Đức Minh chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính, đại biểu Hà Đức Minh nêu thực trạng mua bán trái phép hóa đơn vẫn diễn ra phức tạp mặc dù hóa đơn điện tử đã được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan thuế trong quản lý, kiểm tra, giám sát việc sử dụng hóa đơn điện tử; đồng thời đưa ra giải pháp cụ thể nhằm chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng mua bán trái phép hóa đơn trong thời gian tới.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thừa nhận tình trạng mua bán trái phép hóa đơn, đặc biệt thông qua các doanh nghiệp không hoạt động thực chất, vẫn diễn biến phức tạp.

Theo Bộ trưởng, trong 10 tháng năm 2026, cơ quan thuế đã phát hành tổng cộng hơn 10 tỷ hóa đơn đưa vào giao dịch, trong đó có 5,2 tỷ hóa đơn điện tử và 5,5 tỷ hóa đơn giấy. Mặc dù hệ thống hóa đơn điện tử đã được triển khai rộng khắp, tình trạng lợi dụng để mua bán hóa đơn trái phép vẫn tiếp diễn, gây cạnh tranh bất bình đẳng trong kinh doanh và thất thoát ngân sách nhà nước.

Để ngăn chặn tình trạng này, ngành thuế đang triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp, trong đó tập trung tăng cường ứng dụng công nghệ số và định danh các chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh.

Các đại biểu Quốc hội tại phiên chất vấn sáng ngày 12.11.

Cụ thể, cơ quan thuế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đặc biệt là Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) nhằm xác định chính xác cá nhân đăng ký đứng tên chủ doanh nghiệp, qua đó ngăn chặn tình trạng thành lập doanh nghiệp "ma" để mua bán hóa đơn.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm kiểm tra, giám sát thực tế của cơ quan thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Công tác kiểm tra sẽ tập trung khoanh vùng, kiểm tra trọng điểm các lĩnh vực, ngành nghề và đối tượng có mức độ rủi ro cao.

Đối với các hành vi vi phạm, Bộ trưởng cho biết ngành thuế kiên quyết chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Tráng A Dương chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cùng tham gia chất vấn, đại biểu Tráng A Dương nêu vấn đề “có một nghịch lý là nhiều địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số thiếu vốn đầu tư các công trình thiết yếu, trong khi một số nơi được giao vốn lại không giải ngân hết, phải điều chuyển hoặc chuyển nguồn".

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng làm rõ trách nhiệm trong công tác tham mưu phân bổ, điều hành nguồn vốn và tổ chức thực hiện. Đồng thời đưa ra giải pháp, cam kết thời gian khắc phục tình trạng nơi cần vốn không có, nơi được bố trí vốn lại không sử dụng hết, bảo đảm phân bổ nguồn lực đúng nhu cầu và phát huy hiệu quả đầu tư.

Làm rõ băn khoăn của đại biểu, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho rằng, tình trạng vùng sâu, vùng xa cần vốn nhưng nhiều bộ ngành lại chậm giải ngân, trách nhiệm vẫn ở khâu tổ chức thực hiện.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn.

Theo Bộ trưởng, các thủ tục giải ngân đầu tư công hiện nay đã cải tiến rất nhiều. Một dự án được triển khai phải qua 5 khâu: lựa chọn đề xuất vốn; quyết định chủ trương đầu tư; quyết định đầu tư và phân bổ vốn; tổ chức triển khai thực hiện; thanh quyết toán đưa vào sử dụng. Qua theo dõi, khâu yếu nhất vẫn là tổ chức thực hiện, đặc biệt là chuẩn bị dự án. Hiện, quy trình phân bổ vốn đã được quy định rõ và phân cấp đến từng bộ ngành, địa phương.