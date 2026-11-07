Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn góp ý chính sách phát triển du lịch và đầu tư các dự án cao tốc

Tham dự phiên họp, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các ĐBQH tỉnh.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự kỳ họp

Tại phiên thảo luận ở tổ 3 gồm Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng và các tỉnh Lạng Sơn, Hà Tĩnh, đại biểu Nguyễn Hoàng Tùng, Đoàn ĐBQH tỉnh bày tỏ nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch Việt Nam và báo cáo thẩm tra, đồng thời đề xuất một số nội dung nhằm nâng cao tính khả thi và hiệu quả thực hiện chính sách.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Tùng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ

Về chính sách thị thực, đại biểu đề nghị mở rộng tiêu chí xem xét lựa chọn thị trường miễn thị thực song phương. Theo đó, không chỉ căn cứ vào kết nối hàng không mà cần tính đến kết nối giao thông quốc tế bằng đường bộ, đường sắt và đường biển, phù hợp với đặc điểm từng thị trường, tạo điều kiện thu hút khách du lịch quốc tế, nhất là qua các cửa khẩu biên giới.

Về phát triển du lịch cộng đồng, đại biểu đề nghị quan tâm hỗ trợ đầu tư hạ tầng giao thông thiết yếu kết nối từ các tuyến giao thông chính đến các điểm du lịch cộng đồng, đặc biệt tại vùng miền núi, biên giới. Chính sách này không chỉ tạo thuận lợi cho du khách mà còn giúp người dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm địa phương, nâng cao thu nhập và phát triển du lịch bền vững.

Về chính sách chuyển tiếp, đại biểu đề nghị quy định rõ thời hạn hưởng ưu đãi theo từng chính sách, không vượt quá thời gian hoạt động còn lại của dự án, bảo đảm minh bạch, thống nhất và thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Đối với chủ trương đầu tư xây dựng ba dự án đường bộ cao tốc: Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Quảng Ngãi - Kon Tum và Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn trên địa phận tỉnh Sơn La, đại biểu Nguyễn Hoàng Tùng bày tỏ sự nhất trí với chủ trương đầu tư theo tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra.