Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri xã Tân Thành

Tổ số 5, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri tại xã Tân Thành

Dự buổi tiếp xúc có các đại biểu Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Linh mục Lê Nguyên Thao, Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Phan Thiết. Cùng dự còn có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đông đảo cử tri xã Tân Thành.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Tân Thành kiến nghị cần rà soát, triển khai chính sách xét thăng hạng của giáo viên mầm non và tiểu học từ hạng III lên hạng II, vì hiện nay tỉnh Lâm Đồng chưa thực hiện theo Nghị định 232 của Chính phủ, nhằm đảm bảo quyền lợi cho giáo viên.

Các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tân Thành

Cử tri cũng kiến nghị sớm thi công cầu Sông Đợt qua thôn Hiệp Tân tạo thuận tiện cho học sinh đi lại nhất là trong mùa mưa; đồng thời giúp người dân thuận tiện trong sản xuất, vận chuyển nông sản do cầu đã xuống cấp nghiêm trọng.

Cử tri có ý kiến tại buổi tiếp xúc

Liên quan Dự án ĐT719, ĐT719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà, cử tri phản ánh dự án từ năm 2022 đến nay chưa hoàn thành, một số nội dung liên quan đến công tác đền bù chưa được giải quyết, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, vận chuyển hàng hóa của người dân. Cử tri đề nghị ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án.

Cử tri xã Tân Thành kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Ngoài ra, cử tri kiến nghị các vấn đề liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chế độ, chính sách đối với các hội quần chúng sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp; sửa chữa đường liên thôn Hiệp Tánh - Hiệp Phước; hỗ trợ xây dựng đập ngăn mặn Sông Phan và tiếp tục triển khai các chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó có việc làm đường giao thông nông thôn theo phương thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm.

Linh mục Lê Nguyên Thao, Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Phan Thiết báo cáo nội dung trước kỳ họp

Đối với từng nhóm kiến nghị, Đoàn ĐBQH tổ số 5 đề nghị chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan rà soát, giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Bà Mai Thị Ngọc Ảnh, Chủ tịch UBND xã Tân Thành trả lời các nội dung thuộc thẩm quyền

Lãnh đạo UBND xã Tân Thành cho biết, đối với dự án ĐT719, ĐT719B, đến nay xã Tân Thành đã bàn giao 100% mặt bằng cho đơn vị thi công, riêng các công trình phụ như đào ao chưa thực hiện công tác đền bù giá, địa phương đã có văn bản gửi sở, ngành theo quy định và trong tháng 10/2026 sẽ hoàn thành công tác này, đảm bảo quyền lợi cho dân.

Lãnh đạo xã nhấn mạnh, đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, có vai trò kết nối các khu du lịch ven biển, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Đông của tỉnh. Do đó, địa phương đã phối hợp chặt chẽ sở, ngành liên quan và đốc thúc đơn vị thi công để sớm hoàn thành dự án.

Ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời nội dung thuộc thẩm quyền

Đối với kiến nghị sửa chữa cầu treo thôn Hiệp Tân và đập ngăn mặn Sông Phan, địa phương cho biết đã nhiều lần có văn bản gửi ngành chức năng đề nghị hỗ trợ vốn. Tuy nhiên do nhu cầu kinh phí lớn nên đến nay các công trình chưa được triển khai.

Ông Nguyễn Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời nội dung thuộc thẩm quyền

Ngoài ra, lãnh đạo các sở, ngành cũng trả lời các nội dung thuộc thẩm quyền như việc xét thăng hạng giáo viên, công trình đập ngăn mặn Sông Phan, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, các công trình, dự án trên địa bàn Tân Thành và chế độ, chính sách đối với hội quần chúng…

Trao đổi với cử tri, các ĐBQH đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của địa phương và cử tri trong việc đóng góp ý kiến. Qua đó, các ĐBQH yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

ĐBQH Phạm Thị Hồng Yến trao đổi với cử tri những nội dung thuộc thẩm quyền

ĐBQH Phạm Thị Hồng Yến cho biết, thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, đoàn ĐBQH tỉnh có điều kiện nắm bắt thông tin sát hơn tình hình thực tiễn và những vấn đề người dân quan tâm. Trên cơ sở đó, Đoàn sẽ giám sát, kiến nghị và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, giải quyết theo quy định.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Thành

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn sẽ tổng hợp, phản ánh tại diễn đàn Quốc hội. Thời gian tới, mong cử tri xã Tân Thành tiếp tục phản ánh các kiến nghị, để Đoàn ĐBQH tỉnh kịp thời chuyển các cơ quan thuộc thẩm quyền, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết những vấn đề thiết thực trong đời sống người dân.

Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà cho học sinh vượt khó học giỏi xã Tân Thành nhân dịp Trung thu

Nhân dịp Trung thu, Đoàn ĐBQH tỉnh đã dành 10 suất quà tặng cho các em học sinh vượt khó học giỏi của xã Tân Thành.