Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri xã Liên Hương

Bà Trần Hồng Nguyên (giữa), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ông Phạm Nam Tiến (ngoài cùng bên phải), Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; bà Trần Thị Oanh (ngoài cùng bên trái) tại buổi tiếp xúc cử tri xã Liên Hương

Tham dự hội nghị có các ông, bà: Trần Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Phạm Nam Tiến, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Trần Thị Oanh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Liên Hương Trần Sinh Toàn dự buổi tiếp xúc cử tri

Tại hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và dự kiến chương trình Kỳ họp thứ hai. Theo đó, Kỳ họp thứ hai dự kiến khai mạc ngày 17/10/2026 tại Nhà Quốc hội và được tổ chức thành 2 đợt. Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua và cho ý kiến đối với 45 nội dung lập pháp.

Đại diện các đơn vị, địa phương dự buổi tiếp xúc

Đoàn cũng thông tin tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và tỉnh Lâm Đồng trong 8 tháng năm 2026. Tại Lâm Đồng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,6% so với cùng kỳ; lượng khách du lịch ước đạt 16,46 triệu lượt; thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 23.940 tỷ đồng, bằng 69,52% kế hoạch năm.

Cử tri tham gia buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Liên Hương kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất. Trong đó, cử tri đề nghị tăng cường các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đại biểu Phạm Nam Tiến, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội báo cáo nội dung cử tri quan tâm tại buổi tiếp xúc

Cử tri cũng đề nghị rà soát, bổ sung chế độ đối với người có công; nghiên cứu mở đường ngang qua tuyến đường sắt tại khu vực sản xuất trên địa bàn xã nhằm phục vụ việc đi lại, vận chuyển nông sản; tăng cường giám sát nội dung sách giáo khoa mới ở bậc tiểu học và đơn giản hóa việc đo đạc, thực hiện thủ tục đất đai.

Ông Huỳnh Cang, cử tri thôn 7 Liên Hương, xã Liên Hương kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Liên quan đến đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, cử tri đề nghị hỗ trợ sinh kế cho những hộ bị thiệt hại do lũ vào cuối năm 2025. Một số hộ cho biết, tài sản bị cuốn trôi nhưng đến nay chưa được hỗ trợ.

Bà Đặng Thị Ngọc Hiệp, cử tri xã Liên Hương kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri

Lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã trao đổi, trả lời những vấn đề cử tri quan tâm. Ông Nguyễn Trường Sa, Chủ tịch UBND xã Liên Hương cho biết, địa phương sẽ rà soát kiến nghị mở đường ngang qua tuyến đường sắt, bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển nông sản của người dân.

Ông Phạm Thanh Sang, cử tri thôn 7 Liên Hương, xã Liên Hương kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri

Về lĩnh vực đất đai, Chủ tịch UBND xã Liên Hương cho biết, địa phương đang rà soát, đo đạc tổng thể và hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục theo quy định. Đối với kiến nghị hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, địa phương đã tổng hợp, báo cáo tỉnh; khi được bố trí kinh phí, địa phương sẽ triển khai hỗ trợ người dân theo quy định.

Ông Nguyễn Trường Sa, Chủ tịch UBND xã Liên Hương trả lời, giải thích nhiều ý kiến của bà con thuộc thẩm quyền

Trao đổi với cử tri, đại biểu Trần Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của địa phương và cử tri trong việc đóng góp ý kiến, cùng hướng đến sự phát triển của địa phương và đất nước.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng Huỳnh Duy Khôi trả lời kiến nghị của cử tri

Đối với vấn đề phát triển kinh tế biển và khai thác hải sản xa bờ, đại biểu Trần Hồng Nguyên cho rằng, đây không chỉ là nhiệm vụ của địa phương mà còn là trách nhiệm chung của cả nước. Trong đó, việc bảo đảm các quy định trong quá trình khai thác hải sản xa bờ là nội dung cần được thực hiện nghiêm túc.

Đại biểu Trần Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trả lời kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc

Về công tác phòng, chống tham nhũng, đại biểu cho biết, Quốc hội tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng chặt chẽ, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đại biểu ghi nhận, tiếp thu ý kiến của cử tri để phục vụ quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Đối với kiến nghị liên quan đến sách giáo khoa, đại biểu ghi nhận ý kiến của cử tri và cho rằng việc tăng cường giám sát là cần thiết nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời phản ánh tại diễn đàn Quốc hội đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri