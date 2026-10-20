Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu kiến nghị ưu tiên đầu tư điện vùng khó khăn

Tại phiên họp, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra các dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Điện lực cùng một số luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và báo chí. Việc sửa đổi, bổ sung các luật nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực tập trung giải quyết những bất cập trong đầu tư, phát triển hệ thống điện, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Đây cũng là nội dung có ý nghĩa thiết thực đối với các địa phương miền núi, biên giới, nơi điều kiện địa hình phức tạp, dân cư phân tán, việc đầu tư hạ tầng điện còn gặp nhiều khó khăn.

Đại biểu Vũ Minh Đạo phát biểu thảo luận.

Từ thực tiễn tỉnh Lai Châu, đại biểu Quốc hội Vũ Minh Đạo đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm quyền tiếp cận điện của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và địa bàn đặc biệt khó khăn. Đại biểu đề nghị cụ thể hóa chính sách ưu tiên đầu tư phát triển điện tại những khu vực có suất đầu tư lớn, khả năng thu hồi vốn thấp; đồng thời có cơ chế hỗ trợ phù hợp và khuyến khích phát triển các nguồn điện độc lập tại những nơi chưa thể kết nối với lưới điện quốc gia.

Bên cạnh yêu cầu phát triển ngành điện theo cơ chế thị trường, đại biểu nhấn mạnh trách nhiệm của Nhà nước trong bảo đảm điện phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân, nhất là các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, việc phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực điện lực cần gắn với nguồn lực và điều kiện thực hiện, giúp các địa phương chủ động triển khai chính sách, từng bước mở rộng khả năng tiếp cận điện, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển bền vững.