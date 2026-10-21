Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu kiến nghị duy trì năng lực điều trị nội trú tại các cơ sở y tế sau sắp xếp

Góp ý đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực y tế, đại biểu Vũ Minh Đạo đánh giá cao quy định tại khoản 7 Điều 3 của dự thảo Luật, sửa đổi khoản 2 Điều 77 Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cho phép một số cơ sở y tế, trong đó có trạm y tế, được bố trí giường lưu để theo dõi, điều trị người bệnh tối đa 72 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng.

Tuy nhiên, từ thực tiễn tại các địa phương miền núi, đại biểu cho rằng cần nghiên cứu quy định phù hợp hơn với điều kiện hoạt động và năng lực chuyên môn của từng cơ sở y tế, nhất là sau quá trình sắp xếp, tổ chức lại hệ thống y tế cơ sở.

Đáng chú ý, trước khi sắp xếp, một số Phòng khám đa khoa khu vực được tổ chức điều trị nội trú theo phạm vi chuyên môn được phê duyệt. Tuy nhiên, sau khi chuyển thành Trạm y tế xã, hoạt động điều trị nội trú không còn được duy trì như trước, mặc dù địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ nhân viên y tế cơ bản không thay đổi. Điều này đặt ra vấn đề cần có cơ chế phù hợp để tiếp tục phát huy năng lực điều trị đã được đầu tư, tránh lãng phí nguồn lực và làm giảm khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

Đại biểu cho biết, qua khảo sát thực tế tại một số cơ sở y tế, có những trạm y tế đủ khả năng chuyên môn để điều trị một số trường hợp bệnh không nhất thiết phải chuyển lên tuyến trên. Vì vậy, cần nghiên cứu cho phép các trạm y tế đáp ứng đầy đủ điều kiện được thực hiện điều trị nội trú đối với những trường hợp có chỉ định phù hợp, thay vì chỉ giới hạn ở việc bố trí giường lưu theo dõi trong thời gian ngắn.

Đại biểu Vũ Minh Đạo phát biểu thảo luận.

Kiến nghị này đặc biệt có ý nghĩa đối với tỉnh Lai Châu và các địa phương miền núi, nơi nhiều xã vùng sâu, vùng xa, biên giới cách xa bệnh viện. Vào mùa mưa lũ, tình trạng sạt lở đất, giao thông bị chia cắt có thể khiến việc chuyển người bệnh lên tuyến trên không thể thực hiện ngay. Việc phải chuyển tuyến đối với những trường hợp có thể điều trị an toàn tại cơ sở còn làm tăng chi phí đi lại, ăn ở, chăm sóc người bệnh, gây khó khăn cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại biểu Vũ Minh Đạo đề nghị việc mở rộng khả năng điều trị tại trạm y tế phải gắn với các điều kiện bảo đảm an toàn người bệnh, trong đó cần quy định rõ về nhân lực, trang thiết bị, thuốc thiết yếu, phạm vi chuyên môn và cơ chế chuyển tuyến khi vượt quá khả năng điều trị. Đồng thời, Chính phủ cần có hướng dẫn phù hợp với đặc thù từng vùng, không áp dụng đồng loạt một mô hình tổ chức và điều kiện hoạt động cho tất cả các trạm y tế.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) khi lựa chọn dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu. Theo đó, quỹ BHYT vẫn thanh toán phần chi phí thuộc phạm vi và mức hưởng theo quy định, người bệnh chỉ chi trả phần dịch vụ tăng thêm. Trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở y tế, cần bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT được duy trì liên tục, không để người dân phải thực hiện thêm thủ tục hoặc mất quyền lợi do thay đổi tên gọi, mô hình tổ chức cơ sở y tế.

Kiến nghị của đại biểu Vũ Minh Đạo nhấn mạnh yêu cầu việc sắp xếp tổ chức bộ máy phải đi đôi với duy trì và phát huy năng lực chuyên môn của các cơ sở y tế. Qua đó, vừa sử dụng hiệu quả nguồn lực đã được đầu tư, vừa bảo đảm người dân vùng miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa được tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh thuận lợi, an toàn và phù hợp với điều kiện thực tế.