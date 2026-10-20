Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi)

Tham gia thảo luận, đại biểu Vũ Minh Đạo, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi Luật, đồng thời đề xuất một số nội dung nhằm hoàn thiện quy định về ký kết, tổ chức thực hiện và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

Đại biểu cho rằng, việc mở rộng thẩm quyền ký kết thỏa thuận quốc tế đến UBND cấp xã là phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu hợp tác quốc tế ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, cần gắn việc phân cấp, phân quyền với điều kiện thực hiện, nhất là tại các địa bàn miền núi, biên giới; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cấp và tăng cường hỗ trợ chuyên môn để bảo đảm các thỏa thuận được triển khai đúng quy định.

Quang cảnh buổi thảo luận.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, đại biểu đề nghị nghiên cứu cơ chế phân quyền phù hợp, tạo điều kiện phát huy tính chủ động trong hợp tác quốc tế, nhất là ở các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học, văn hóa và du lịch, đồng thời bảo đảm vai trò quản lý của cơ quan chủ quản. Bên cạnh đó, đại biểu nhấn mạnh cần chú trọng hiệu quả thực hiện sau ký kết, không chỉ dừng ở việc thống kê số lượng thỏa thuận. Theo đó, cần tăng cường đánh giá kết quả thực hiện, việc sử dụng nguồn lực, những khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của cơ quan chủ trì; đồng thời phát huy vai trò giám sát theo quy định của pháp luật.

Đại biểu Vũ Minh Đạo phát biểu thảo luận.

Về trình tự, thủ tục ký kết, đại biểu nhất trí với việc bổ sung cơ chế rút gọn, đồng thời đề nghị tiếp tục đơn giản hóa hồ sơ đối với những thỏa thuận phù hợp, đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tránh yêu cầu giải trình lại các nội dung không thay đổi; bảo đảm thủ tục thuận lợi nhưng vẫn duy trì yêu cầu quản lý và trách nhiệm thực hiện.

Từ những nội dung trên, đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật theo hướng phân cấp, phân quyền gắn với điều kiện bảo đảm; tăng tính chủ động của các chủ thể hợp tác quốc tế; nâng cao trách nhiệm quản lý, giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện thỏa thuận quốc tế.